Ștefan Stan, dezvăluiri despre viața de tătic! Declarații emoționante despre fiica sa: "Trei zile nu am pus mâna pe ea..."

Cântărețul Ștefan Stan este mai fericit ca niciodată!

În urmă cu doar câteva săptămâni, Ștefan Stan a devenit tătic pentru prima dată. Cântărețul face primele dezvăluiri despre viața de părinte, dar și despre fiica sa.

Ștefan Stan, dezvăluiri despre viața de tătic

Simona și Ștefan Stan trăiesc o viață perfectă, de

când a apărut pe lume fetița lor, Elif Mihaela Stan. Câștigătorul de la Vocea României declară faptul că timp de trei zile nu a pus mâna pe cea mică, de frică că i-ar putea face ceva.

Ștefan Stan și Simona

Totodată, acesta mai adăugă faptul că nu a schimbat scutece până la momentul actual.

„Mi-era frică să nu o sparg, trei zile nu am pus mâna pe ea. E ciudat că are ochii foarte deschiși la culoare. Nu am schimbat scutece până acum. Programul meu este dat peste cap de când a venit Elif pe lume. Eu nu dorm în cameră cu ele”, a declarat Ștefan Stan, citat de click.ro .

De asemenea,

Ștefan își aduce aminte de momentul în care Simona, soția lui, a plecat la materinate. Bărbatul susține a băut de fericire cu prietenii lui, iar când a venit iubita lui acasă, în locuință era dezordine peste tot.

”Când a plecat Simona la maternitate să nască au fost trei zile de coșmar. A lăsat ordine și a găsit dezordine. Le-am așteptat cu balonașe peste tot cu numele fetei. Dar era balamuc în casă. M-am îmbătat cu prietenii de fericire. Au fost trei zile cumplite”, a povestit cântărețul.

Totodată, se pare că cei doi îndrăgostiți își mai doresc un copil. Ștefan ar vrea un băiețel, iar Simona și-ar dori o fetiță.

"Îți mai fac o fată, așa că nu râde. După ce voi alăpta mă apuc de sport și de diete. Voi reveni la forma inițială”, a declarat Simona