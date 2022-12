Ștefania de la Casa Iubirii are un nou iubit! Cine este și cât de departe a ajuns relația lor: "L-am cunoscut cu puțin timp înainte să îl revăd pe Cristian" | EXCLUSIV

In articol:

Ștefania, fostă concurentă în Casa iubirii, a vorbit despre ce s-a mai întâmplat în viața ei de la terminarea competiției, despre faptul că nu are niciun regret când vine vorba de Cristian, dar și despre cuplurile din Casa iubirii.

Cine este noul iubit al Ștefaniei?

Aceasta a mărturisit că nu prea crede în cuplul Ionuț-Larisa, ci în cuplul Sorin-Nicoleta. În plus, ne-a dezvăluit în premieră, lucruri neștiute despre noul ei iubit. Ștefania a declarat că stă mai mult pe la iubitul ei pe acasă și că se înțelege foarte bine cu familia acestuia.

Ștefania l-a dat uitării definitiv pe Cristian, fostul ei iubit. Dovada este noua ei relație. Tânăra ne-a spus totul despre cel care i-a furat inima și a ajutat-o să-l uite pe Cristian. Iată de unde este, cum s-au cunoscut și cum se înțeleg.

"Noul meu iubit este din București, ne-am cunoscut prin intermediul vărului meu și totul a pornit de la niște mesaje. Ne-am întâlnit și am rămas împreună. Suntem un cuplu de o lună și ceva. L-am cunoscut cu puțin timp înainte să îl revăd pe Cristian. Ne înțelegem foarte bine, surprinzător și avem și lucruri în comun. Într-o lună și ceva nu ne-am certat deloc. El e cu un an mai mare decât mine. Eu mai mult stau pe la el, nu ne-am mutat oficial împreună. Petrecem foarte mult timp amândoi, dar nu vrem să ne grăbim. O vom lua încet, totul va veni de la sine. E foarte fidel față de mine, îl simt. Am postat un story împreună și am primit foarte multe reacții pozitive.", a declarat Ștefania.

Cum se înțelege Ștefania cu familia noului ei iubit?

Relația Ștefaniei cu noul iubit a avansat destul de rapid. Deja i-a cunoscut familia și și-au stabilit și programul de sărbători. Șefania a precizat cum se înțelege cu mama iubitului ei și ce părere are despre ea.

"Mă înțeleg foarte bine cu mama lui, chiar cu toată familia lui. Este o familie extraordinar de bună și caldă. Am fost primită cu brațele deschise. Mama lui e o femeie deosebită. Și părinții mei știu despre relație. Ei încă nu se cunosc încă. Cred că de sărbători mergem la Pitești, la părinții lui și apoi, poate, și la mine acasă.", a mai spus Ștefania.

Ștefania, noi mărturisiri despre Cristian

Nu se putea să nu aflăm și relația actuală dintre ea și Cristian. Chiar dacă nu mai sunt împreună, ar putea rămâne prieteni sau să aibă în continuare tensiuni. Ștefania a fost sinceră și a dezvăluit dacă s-au mai întâlnit și cum privește relația pe care a avut-o în Casa Iubirii. Șatena a fost foarte sinceră.

"Nu m-am mai întâlnit cu Cristian și nici nu aș fi vrut. A fost o etapă din viața mea, s-a încheiat, a fost doar o experiență și atât, nimic serios. Nu regret nimic din ce am făcut până acum.", a mărturisit Ștefania, la Culisele Iubirii.

