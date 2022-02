Ștefania, fata care a decedat în accidentul din Buzău, l-a strigat pe iubitul ei înainte să moară. Alexandru, mesaj sfâșietor pe internet: „La mine te-ai gândit în timp ce mureai”

In articol:

Cu doar trei zile în urmă, Ștefania, o adolescentă în vârstă de 15 ani, și-a găsit sfârșitul tragic într-un cumplit accident care s-a petrecut în Buzău. La volanul autoturismului se afla Alexandru, iubitul tinerei, care acum o plânge amarnic pe cea care i-a fost parteneră, recent lăsând un mesaj sfâșietor pe internet.

Tânărul, în vârstă de 18 ani, avea permisul de conducere de doar o lună, iar din cauza lipsei de experiență și a vitezei, acesta a pierdut controlul volanului, provocând un accident rutier mortal, după ce mașina a ajuns pe un câmp.

Tatăl tinerei, pompier SMURD, a fost chemat pentru a interveni în acest caz, fără ca măcar să știe că fiica sa este implicată în accident. Romeo Baciu, părintele adolescentei și unul dintre singurii supraviețuitori ai exploziei de la Mihăilești din 2004, a făcut tot posibilul pentru a-i salva viața copilului său, însă fără rezultat. Din cauza leziunilor suferite, Ștefania a murit la spital, după ce a intrat în stop cardio-respirator.

Alexandru, iubitul Ștefaniei, este distrus de durere

Iubitul Ștefaniei și totodată, șoferul vinovat de tragicul accident, și-a adunat ultimele puteri și a scris câteva cuvinte pe pagina personală de Facebook, în semn de omagiu pentru adolescenta de 15 ani.

Tânărul este devastat de durere și este încă în stare de șoc, fără a putea crede prin ceea ce trece în aceste momente.

”Incă nu imi vine sa cred ca scriu asta inca nu imi vine sa cred ca ni se intampla asa ceva bebe. Inca sper ca e doar un vis si tu esti inca langa mine in pat si ma trezesti dimineata sa ma chinui. Nu mi as fi inchipuit niciodata ca o sa ma uit la tine sa strig la tine si tu sa nu imi mai raspunzi ai fost pentru mine ce nu mi as fi putut imagina ca o sa am vreo data, ai fost cel mai bun dar de la Dumnezeu. Iti multumesc pentru toate momentele frumoase si pentru tot ce m-ai facut sa devin astazi. Omul meu, sufletul meu bun, puiul meu a inceput totul asa de frumos nici nu imi imaginam ca o sa ajungem sa ne iubim atat de mult, iubirea mea frumoasa care mi-a dat un rost in viata”, a scris el pe Facebook.

Fata l-a strigat pe iubitul ei înainte să moară

Mai mult decât atât, Alexandru, șoferul care a scăpat cu răni ușoare, are întipărită în minte întreaga scena a tragediei. Tânărul a povestit, în același mesaj de pe internet că, Ștefania, iubita lui, s-a gândit la el chiar și înainte de a-și da ultima suflare. Băiatul a povestit că fata l-a strigat înainte de a muri.

”Sufletul meu care se gandea doar la mine chiar si in lupta cu moartea tot pe mine. Ma aveai in gand si tot la mine te-ai gandit in timp ce mureai puiul meu imi strigai numele si imi cer iertare fata de tine si sper sa ma ierti ca nu sunt langa tine, asa cum ti ai dorit asa cum mi ai zis mereu sa lupt mereu cu toti pentru tine, dar nu pot iubita mea, nu am cum asa cum ne-am invatat noi”, a mai zis el.

Ștefania și Alexandru [Sursa foto: Facebook]