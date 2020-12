Ștefania, fosta concurentă Puterea Dragostei, bătută de Adelin, replică dură pentru fostul iubit

In articol:

Ștefania, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, și Mihai au format un cuplu la Mireasa. Relația lor s-a consolidat după ce Ștefania a povestit trauma prin care a trecut în urmă cu aproape un an, după ce a fost agresată de fostul ei iubit, Adelin. (VEZI aici amanunte despre bataia incasata de Stefania)

Chiar dacă pentru o perioadă, Ștefania și Mihai au fost preferații publicului, bruneta a hotărât să pună punct relației, spunând că nu se potrivesc și că nu e fericită. La scurt timp după aceea, Ștefania a cerut să fie eliminata din competiție, ceea ce s-a întâmplat. A sperat însă că ea și Mihai vor rămâne prieteni, poate chiar spera ca acesta să o urmeze în afara competiției și să încerce o relație în spatele camerelor de filmat.

Stefania si Mihai s-au despartit, iar ea a plecat din emisiune

Ștefania, dezamăgită de Mihai după ce i-a trimis o scrisoare

Însă, după ce i-a trimis o scrisoare lui Mihai, Ștefania a avut un șoc. Mihai a reacționat urât, iar tânăra a fost de-a dreptul uimită.

”Nu ştiu de unde schimbarea asta, şi eu am fost uimită. Nu-l ştiam aşa, dar dacă ăsta-i comportamentul lui faţă de mine care-i face bine, sunt ok şi eu cu el. Era clar că acolo relaţia noastră nu mergea, nu ştiu dacă afară era altfel. Eu am considerat că e bine să mă retrag şi să-i las spaţiu. Că vrea să cunoască altă femeie, e problema lui, ca a încercat o nouă relaţie după 3 zile, iar e problema lui”, a dezvăluit Ştefania, după ce a ieşit din emisiune.

Ştefania a făcut un live după ce, la doar câteva zile după ce a plecat din show, a fost criticată că i-a trimis o scrisoare lui Mihai. Asta pentru că scrisoarea l-a deranjat pe Mihai, care a şi spus asta în emisiune.

”Am fost condamnată că i-am trimis scrisoare, dacă nu-i trimiteam se spunea că de ce nu i-am scris. Oricum nu era bine. Vreau să se înțeleagă că Mihai nu m-a vrut atât de mult pe cât părea. Dacă mă voia numai pe mine pleca de acolo sau nu încerca imediat să facă un cuplu cu altcineva”, a spus supărată de comentarii, Ștefania.