Singură de ceva timp, după despărțirea de Adelin, Ștefania se gândește că ar putea să se întoarcă la Puterea Dragostei . ”Am suferit mult, încă nu sunt vindecată și nu știu cum ar putea un bărbat acum să-l iubesc. Am trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, dar cred că m-am refăcut. Mă gândesc uneori că aș putea să mă întorc la Puterea Dragostei. Așa mă sfatuiește și Mary, care mi-a devenit prietenă bună. Nu știu dacă este cea mai bună decizie pentru mine acum. Însă, fiind la a doua experiență, poate mi-ar fi mai ușor. Nu m-aș mai lăsa ușor manipulată”, a declarat Ștefania, în exclusivitate pentru pagina de

Ce spune Ștefania despre Livian de la Puterea Dragostei

Întrebată dacă i-a atras atenția în mod special un băiat din casă, Ștefania a făcut o mărturisire.

”În mod special, pentru a mă gândi la o relație, nu mi-a atras nimeni atenția. Singurul care îmi place cum arată, care cred că ar putea face o femeie fericită este Livian. Dar asta nu înseamnă că eu îmi doresc să am o relație cu Livian. Nici pe departe nu mă gândesc la ceva între mine și Livian, pentru că am avut o legătură cu Bianca și mie nu-mi place să fac o femeie să sufere, mai ales că eu am suferit mult. Oricum, Livian este un bărbat care din punctul meu de vedere merită respectat. Știe să facă o femeie fericită. Să o iubească fix așa cum este, și asta este foarte important la un bărbat. Însă, așa cum am spus, eu nu poftesc la bunul altei femei”, a mărturisit Ștefania, fosta concurentă de la Puterea dragostei.

Livian și Bianca de la Puterea Dragostei s-au despărțit

Livian și Bianca de la puterea Dragostei s-au despărțit definitiv. Livian a declarat, de curând, pentru toţi cei care puneau despărţirea lui de Bianca sub semnul întrebării, că ruptura este REALĂ şi nu o strategie. Acesta a mai spus că-şi doreşte să rămână prieten cu frumoasa brunetă şi face paşi în sensul acesta."Nu vreau să se termine aşa, cu ură, cu duşmănie...Principalul meu gând este "hai totuşi să rămânem prieteni". Cât timp o să fim în competiţie, eu o să o ajut, o să mă implic, ca un prieten adevărat. La filmări vorbim, după filmări la fel, dar nu ne mai sărutăm, iar îmbrăţişările sunt mai rare. Am pus o limită! Eu o mai tachinez, vreau să-i induc şi ei starea aia bună, să fim ca doi prieteni", a declarat Livian de la Puterea Dragostei.