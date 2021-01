Ștefania și-a schimbat aspectul! Cum au reacționat Speak și fanii brunetei

In articol:

Ștefania se află printre artistele din România care se bucură de un adevărat succes în industria muzicală, dar și în mediul online, fiind foarte apreciată pe rețelele de socializare, aproape la fel de mult ca iubitul ei, Speak. Totodată, fumoasa brunetă este la momentul actual una dintre cele mai influente personalități din întreaga lume a Instagramului.

Ei bine, când vine vorba de schimbări, iubita lui Speak este mai tot timpul pro. Recent, frumoasa artistă și-a surprins fanii prin intermediul rețelelor de socializare. Mai exact,Ștefania a ales să-și schimbe aspectul, aceasta a ales să-și pună ștrasuri pe dinți, bijuterii dentare pe care multe dintre femei și le doresc pentru a avea un zâmbet impecabil.

Ștefania și-a pus ștrasuri pe dinți[Sursa foto: Instagram]

Citeste si:Libelula lui Speak s-a așezat pe șezlong, și-a ”dechis aripile” și toți bărbații au înlemnit! Paparazzi WOWbiz.ro au verificat dacă e real ce se spune despre Ștefania!

Ștefania și Speak au participat, recent, la emisiunea ”Asia Express” și au reușit să ajungă până în finala competiției. alături de Sorin Bontea și Răzvan Fodor. Deși nu au câștigat marele premiu, cei doi îndrăgostiți au trăit cea mai frumoasă experiență din viața lor.

Citeste si: Ce trebuie să ai în mașină iarna? Trusa completă a șoferului pentru o călătorie fără griji - libertatea.ro

Citeste si: Jador și Cătălin Moroșanu au răbufnit la Survivor: „Ne batem noi doi” - bzi.ro

Ștefania a fost cerută în căsătorie de Speak

Mai mult decât atât, celebru cântăreț a cerut-o pe frumoasa brunetă de nevastă. Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, iubita lui Speak a dezvăluit că nu au vrut să facă nunta anul trecut din cauza pandemiei, însă anul acesta există posibilitatea să facă marele pas.

Citeste si:Ștefania, declarații neașteptate după ce au apărut zvonuri despre despărțirea de Speak! "Nu port inelul pentru că.."

„Cred că vara viitoare. Eu și Ștefan am vorbit pentru că inca nu e totul foarte sigur. Am zis că e periaoda pandemiei și că nu e ok să facem vara asta. Am zis vara viitoare”, a spus Ștefania în cadrul emisiunii de televiziune.