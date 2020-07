In articol:

Ștefania, iubita lui Speak, le-a dat motive reale de îngrijorare fanilor săi, după ce a anunțat pe contul de socializare că a fost pe punctul să leșine recent. Libelula i-a liniștit mai apoi pe internauți, după ce i-a lămurit că este vorba doar despre o deshidratare din cauza oboselii. Cu toate astea, starea vedetei nu este una tocmai bună în momentul de față, dar se pare că nu este vorba despre nimic grav.

Ștefania trece prin momente cumplite. Iubita lui Speak are probleme de sănătate: „Mă omoară...”

„Efectiv am leșinat când am ajuns acasă. Am simțit nevoia să mă pun în pat o oră. Mă simt foarte deshidratată, nu știu care e faza. Mă simt ok acum. Super obosită m-am simțit și mă omoară junghiul ăla din spate”, a povestit Ștefania pe InstaStory.

Citeste si: Speak, cu gândul la Adelina? Fanii i-au sărit în cap: „Adelina? Ți-e dor de ea?”

Citeste si: Speak s-a trezit cu poliția la ușă! În ce situație se află artistul acum

Citeste si: Speak, din nou în brațele Adelinei Pestrițu? Fanii au crezut că nu văd bine

Ștefania a devenit extrem de îndrăgită după participarea la competiția din Asia, acolo unde ea și Speak a demonstrat că iubirea lor face față oricărei presiuni, dar mai ales după momentul emoționant în care artistul a cerut-o în căsătorie în fața tuturor.

Speak a făcut pasul cel mare! S-a pus în genunchi și a cerut-o de soție pe Ștefania în timpul filmărilor

Speak și Ștefania se pregatesc sa faca pasul cel mare după 3 ani de relație. Speak și Ștefania formează deja de câțiva ani un cuplu solid și pare că se înțeleg de minune. Cei doi s-au îndrăgit din prima clipă în care s-au văzut și, recent, au sărbătorit 3 ani de relație.

Cei doi și-au pus relația de cuplu la încercare și odată cu participarea lor la emisiunea din Asia, acolo unde au reușit să colaboreze ca o adevărată echipă. În promo-ul emisiunii ce urmează să fie difuzată pe post, reiese că, la un moment dat, artistul își face curaj și își cere iubita în căsătorie.

Telespectatorii au avut ocazia să vadă câteva fragmente din următorul episod al show-ului, atunci când Speak pare că scoate ceva din buzunar, apoi se poziționează într-un genunchi și îi spune iubitei sale: „Trebuie să fie unică treaba asta!”. Ștefania, extrem de surprinsă, abia a putut să-și stăpânească entuziasmul: „Nu, nu…nu cred!”.