Stela Bizdu a născut o fetiță perfect sănătoasă. Prima imagine emoționantă cu bebelușul

Stela Bizdu este în culmea fericirii. Vedeta de televiziune a născut o fetiță perfect sănătoasă, iar prima imagine cu micuța a fost postată pe rețelele de socializare.

Stela Bizdu a născut

Stela Bizdu trăiește o perioadă extrem de frumoasă. Frumoasa blondină a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, în data de 10 mai, la ora 9.40.

Extrem de emoționată de ceea ce se întâmplă în viața ei la momentul actual, aceasta a scris un mesaj pe contul său de Instagram, alături de care a postat și o fotografie cu micuța Maria.

“Dragii mei, Ea este MARIA și s-a născut pe 10 mai (ieri) la ora 9:40??? Nu se poate descrie în cuvinte sentimentul pe care îl am în aceste momente. Am plâns și am râs în același timp… Amândouă suntem bine și abia așteptăm să plecăm acasă la tati și frățiorul mai mare, Ianis. Vă pupăm cu drag!?”, a scris fericita mămică la descrierea imaginii de mai jos, pe care a postat-o pe contul ei de Instagram.

La scurt timp, zeci de mesaje au curs în mediul online, internauții au felicitat-o și încurajat-o pe proaspăta mămică.

Stela Bizdu[Sursa foto: Instagram]

'Felicitări!❤️ Sa va trăiască, sănătate și recuperare grabnica, mămica eroina!/ Sa fiti sanatoase si mereu voioase!!!❤️/ Felicitari!!! Sa fiti sanatoase!/ Wow,ce frumos! Multă sănătate și ție și prințesei ❤️", au fost doar câteva dintre comentariile primite de Stela Bizdu la

postarea cu micuța Maria.

Stela Bizdu a devenit cunoscută după ce s-a prezentat la emisiunea culinară „Chefi la cuțite” cu o rețetă de papanași din dovlecei. Concurenta a avut succes, iar chefii chiar i-au lăudat preparatul. Ceea ce nu știau ei este ce poveste dramatică de viață se ascunde în spatele acelui chip blând ca al Stelei Bizud.

„Am avut un accident stupid, rutier, acum doi ani. Eu parcasem paralel cu troturarul și o mașină a intrat în mine, cumva a venit perpendicular, a pierdut controlul, a intrat în mine exact când mă pregăteam să cobor. Mi-a prins piciorul între pragul ușii și portieră și mi l-a retezat pe loc. Nu mi-am pierdut cunoștința, am văzut totul, mi-am văzut piciorul la doi metri distanță”, a declarat Stela Bizdu în fața juraților.