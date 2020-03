Iar motivele pentru care este bucuros de puțină liniște, așa cum recunoaște el, sunt suficient de multe pentru ca, în toată această perioadă, să apuce să își regândească... prioritățile.

E adevărat, mai recunoaște el râzând, în perioada de carantină, la conacul pe care și l-a construit în județul Giurgiu, tocmai în satul Mirău, are multe, multe ocupații care nu sunt tocmai de... povestit.

Iar unul dintre lucrurile care, zilele trecute, s-au petrecut în conacul de poveste al lui Stelian Ogică este și decizia pe care o tânără domnișoară, extrem de atrăgătoare, a luat-o. Mai exact, domnișoara cu pricina, să îi spunem Andreea, și-a dorit la maximum să nu se plictisească așa că, zilele trecute, l-a vizitat pe Stelian Ogică, acasă. Iar vizita cu prina a făcut-o pe respectiva domnișoară să noteze un lucru deosebit de interesant pe contul ei de socializare: că este într-o relație cu ”Spaima Loteriei”.

Doar că, de fapt, Stelian Ogică nu este la fel de convins de relația lor. ”Nu e chiar așa, am văzut ce a pus pe Faebook, dar nu avem o relație. Am fost, puțin, carantinați împreună (râde, n.red.), dar asta nu înseamnă că suntem împreună. Oricum, eu, acum, am alte preocupări, mai ales că am timp”, ne-a explicat Stelian Ogică, sugerând că, de fapt, nu viața personală este prioritatea lui. Mai exact, ne-a explicat Stelian Ogică, de când este bunic, are alte lucruri de care să se preocupe. ”Vreau să fac o seră, aici, la mine, în care să cresc legume și fructe pe care să i le dau nepoțelului. Și vreau să fac și o mică fermă de păsări, tot pentru el, să mănânce sănătos și să crească așa cum trebuie. Acum am timp, toate lucrările sunt blocate, mai ales că ai mei (Adrian, ginerele lui, și Raluca, fiica sa, n red.) parcă au simțit criza care urmează și nu au reinvestit banii în lucrărir după ce au vândut toate vilele pe care le-au contruit și la care am fost atât de implicat.

Așa că, am un băiat în curte, el mă va ajuta, îi dau un salariu, nu e problemă, și ne apucăm de treabă. O să fac agricultură bio pentru familie, o perioadă. Așa că, momentan, nu mă gândesc la Andreea sau la alte povești de amor, sunt alte lucruri pe care trebuie să le pun la punct”, ne-a dezvăluit Stelian Ogică.

Stelian Ogică, viață plină de probleme

Stelian Ogică a devenit celebru după ce a susținut că ar fi câștigat un bilet la loterie care i-ar fi fost furat, el fiind acuzat, la acea vreme, de fals și închis. "În momentul când m-au arestat pe mine ei s-au dus acasă la percheziție și mi-au luat un bax de acte de la țară. În alea era și o copie a biletului. Eu am făcut atunci mai multe copii pentru că aveam o declarație de la un direct de la loterie în care spune că i-am sunat, l-am verificat, mi-au spus să merg a două zi", a spus Stelian Ogică într-o emisiune tv. "Eu aveam o borsetă la mine. Aveam și pix. Cu pixul meu s-a jucat. S-a făcut expertiza pastei, este asemănătoare, asta e zero. Așa s-a făcut la vremea respectivă... Cel mai greu lucru, când m-au arestat m-au legat de mâini și de picioare și m-au dus spre spital să îmi facă o expertiză, voiau să își bată joc de mine. Am refuzat eu mâncarea acolo, au venit niște polițiști... Nu știu dacă am reclamat că e tortură. Sunt înregistrat la medicul de acolo cu trauma respectivă. Este foarte greu să treci printr-o trauma de genul asta", a mai spus Stelian Ogică.