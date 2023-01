Steliano Filip, mai îndrăgostit ca niciodată: „Fericirea are chipul tău”. Vezi cu cine se iubește fostul fotbalist al lui Dinamo

In articol:

Steliano Filip, fostul fotbalist al lui Dinamo și al echipei naționale, și-a refăcut viața și pare mai îndrăgostit ca niciodată. Iată cine este noua cucerire, dar și cu cine și-a refăcut viața fosta lui soție, Bianca Marina!

Steliano Filip, mai îndrăgostit ca niciodată: „Fericirea are chipul tău”

Steliano Filip (28 de ani), fostul fotbalist al lui Dinamo și al echipei naționale, a semnat cu Mezőkövesd, locul 9 din prima divizie maghiară, și își dorește un nou început pe toate planurile.

De altfel, în ultimele zile ale lui 2022, fotbalistul și-a prezentat noua iubită în mediul online. Tânăra se numește Fiviane Brînză și activează în domeniul sănătății ca asistent dentar. Cei doi par mai îndrăgostiți ca niciodată, iar la descrierea unei fotografii de cuplu, Fiviane a scris: „Fericirea are chipul tău”.

Steliano Filip, mai îndrăgostit ca niciodată: „Fericirea are chipul tău” [Sursa foto: instagram.com/steliano7filip]

În ceea ce privește fosta soție a sportivului, conform gsp.ro, Bianca Marina ar fi reluat legăturile cu Mario Iorgulescu. Mai mult, cei doi ar mai fi avut o relație înainte ca aceasta să se căsătorească cu fostul căpitan al lui Dinamo.

Cum s-a ajuns la divorțul dintre Steliano Filip și Bianca Marina, femeia care i-a dăruit o fetiță

Steliano Filip și fosta lui soție, Bianca Marina, au împreună o fetiță în vârstă de 5 ani, pe micuța Anais Sophie. Deși cei doi s-au despărțit, Bianca Marina își dorește să păstreze o relație de prietenie frumoasă cu Steliano pentru Anais. Iată ce declara fosta parteneră a lui Stelu, anul trecut, legat de motivul divorțului lor:

„Eu îl iubeam foarte mult pe Stelu, nu se punea problema, doar că nu puteam fi eu niciodată. Când am început să fiu eu, nu a mai mers. De ce să mă mulez eu de fiecare dată după o persoană? Mi s-a și spus că sunt exagerat de sinceră.

Noi am încercat, chiar și ultimii doi ani. Am stat acolo chiar și când am simțit că s-a stins între noi. Stelu a fost bărbatul vieții mele, pe care încă îl respect și la care țin, și vreau să fim alături unul de celălalt pentru Anais.”, a dezvăluit Marina, citează digisport.ro.

Steliano Filip este un fotbalist român, care joacă pe post de wing half la Mezőkövesd-Zsóry SE în Nemzeti Bajnokság I. Totodată, acesta a evoluat de-a lungul timpului la cluburile: LPS Banatul, Avicola Buziaș, FC Maramureș, Dinamo, Hajduk Split, Dunărea Călărași, Viitorul Constanța și AE Larisa, iar potrivit Transfermarkt.com, cota sa de piață este 200.000 de euro.

