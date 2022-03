Stepan, motanul influencer din Ucraina, a fost văzut după 13 zile de la dispariția din online! Ce s-a întâmplat cu pisica faimoasă din Harkov, unul dintre cele mai bombardate orașe

In articol:

Stepan, un motan din Ucraina, a reușit să le câștige inimile internauților și a ajuns un adevărat influcencer pe Instagram și TikTok. Pozele cu el și filmulețele fac furori pe rețelele de socializare și se bucură de multă aprecire în mediul online.

După izbucnirea războiului dintre Rusia și Ucraina, acesta a devenit cu atât mai cunoscut. Motanul și stăpânul său locuiau în Harkov, al doilea oraș ca mărime după capitala țării, și unul dintre cele mai bombardate.

Circa două săptămâni, Stepan nu a mai dat niciun semn pe conturile de pe rețelele de socializare, iar fanii au așteptat cu sufletul la gură să știe dacă este bine și în siguranță. În urmă cu câteva ore, s-a aflat ce s-a întâmplat cu el. Iată mesajul care i-a liniștit pe internauți!

Casa lui Stepan a fost distrusă în a opta zi de război

Motanul și familia sa au trecut prin clipe foarte grele, iar casa lor a fost grav avariată în a opta zi de război. A fost momentul când și-au dat seama că trebuie să plece din Ucraina pentru că rușii bombardau masiv orașul și nimic nu mai era sigur.

„Pe 24 februarie, dis de dimineață, dormeam acasă. La 5 dimineața, s-a auzit o explozie și nu am înțeles ce este. După un timp, după o jumătate de oră mai târziu, au fost mai multe explozii, geamurile tremurau. Am sărit în sus și am înțeles că se întâmplă ceva groaznic! Atacul și bombardarea Harkovului (în special în Saltovka de Nord, unde locuim). Ne-am dat seama că războiul este aproape de casa noastră.

În prima zi a războiului au fost cele mai grave distrugeri. Obuzele lovesc zilnic casele vecine; casele au ars în fața ochilor noștri. Printr-un miracol, casa noastră a rămas în siguranță timp de o săptămână. Casa noastră a fost avariată și în a opta zi, când un obuz a zburat în balconul vecinilor. Nu era foc. Slavă Domnului! În zeci de apartamente, toate ferestrele s-au spart. De asemenea, în curtea noastră din fața casei au căzut două obuze. Am petrecut două nopți la subsol și fără curent electric timp de o săptămână”, este mesajul care a apărut pe contul lui Stepan.

Unde au fugit Stepan și stăpânul său

În momentul de față, Stepan se află în siguranță în Frața, dar drumul nu a fost deloc unul ușor, ci lung și plin de necunoscute. Timp de 13 zile, pe contul de Instagram al lui Stepan nu a mai fost nicio postare, iar fanii s-au temut, asta până în urmă cu puțin timp, când s-a aflat exact ce s-a întâmplat.

„A trebuit să mergem la subsolul din apropiere pentru a încărca telefonul. Apoi am reușit să părăsim orașul. Voluntarii din Harkiv ne-au ajutat ducându-ne la gară. Ne-am urcat în trenul Harkov- Lviv (în 20 de ore, am ajuns la Lviv). Apoi am urmat până la granița cu Polonia. La graniță, am stat la rând. Era multă lume (4-5 mii). După 9 ore, am trecut granița. Când am ajuns în Polonia, ni s-a oferit ajutor de la World Influencers and Bloggers Association din Monaco. Ne-au ajutat să ajungem în Franța pentru a aștepta chiar ziua în care ne vom putea întoarce acasă. Suntem bine acum. Ne îngrijorăm foarte mult pentru rudele noastre din Ucraina și vom face tot ce putem pentru a ne ajuta țara”, se mai arată în postare.