”Știam că viața e scurtă” Oana Lis a vorbit pentru prima dată despre starea sa de sănătate, după operația de cancer pe care a suferit-o! A spus prin ce trece acum, la câteva luni de la intervenție

Au trecut deja câteva luni de când Oana Lis a suferit o operație chirurgicală, după ce a fost diagnosticată cu o formă de cancer de piele. După cum a explicat vedeta în trecut, este vorba despre un carcinom malign, iar de doi ani, blondina avea o pată pe piele, căreia nu i-a acordat, însă, prea multă importanță.

A suferit o intervenție chirurgicală pentru rezolvarea problemei, iar acum a făcut o serie de noi declarații despre starea sa de sănătate.

Oana Lis spune că încă se recuperează după această intervenție, iar acum, pentru că este vară, trebuie să aibă foarte mare grijă cu cicatricea cu care s-a ales în urma intervenției.

Chiar dacă nu a trecut printr-o perioadă bună, având probleme de sănătate atât ea, cât și partenerul ei, Viorel Lis, Oana spune că știa încă de mică faptul că viața nu este deloc ușoară și că pe parcursul acesteia va întâmpina fel și fel ne obstacole.

”Încă mă recuperez, am avut un carcinom de piele, iar acum normal fiind vară trebuie să am mai multă grijă să mă acopăr, cicatricea să o dau cu creme speciale care costă destul de mult, sunt niște lucruri pe care trebuie să le faci, dar pentru sănătate trebuie să faci toate eforturile necesare.(...) Știam că viața e destul de scurtă, mama a murit când avea 35 de ani. Viața m-a învățat cu problemele de mică, viața e o luptă din punctul meu de vedere, trebuie să ne luptăm în fiecare zi și să ne dorim să trăim”, a declarat Oana Lis, pentru Spynews.ro.

Nu mulți au știut de problemele de sănătate ale Oanei Lis

În urmă cu câteva luni, Oana Lis și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre problemele sale de sănătate.

La acel moment, vedeta a făcut declarații despre operația suferită, spunând că nu mulți au știut despre ce se întâmplă cu sănătatea ei, realizând abia apoi că și oamenii puternici, precum este ea, au nevoie de sprijin în situațiile grele.

„Nu am vorbit decât cu câteva persoane. A fost perioadă destul de grea. Încă mai am niște dureri după intervenție. Acum realizez. Eu n-am avut nicio operație până acum, decât cea de apendicită. Am 44 de ani. Viorel stând acasă, în ziua în care am fost la clinică nu puteam să conduc, m-am întors cu taxi. Și oamenii puternici au nevoie de sprijin. În ultimele trei săptămâni, pare că eram foarte fericită și foarte veselă. Am vrut să nu spun nimănui decât abia acum, când sunt cât de cât ok. Nu sunt puternică mereu. Am momente în care cad, în care plâng. Am și eu nevoie de o îmbrățișare, să mă întrebi ce fac, să mergi cu mine la doctor. În fiecare zi luna asta m-am rugat”, a dezvăluit Oana Lis, după ce a fost diagnosticată cu cancer.

