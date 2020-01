Stiati ca invatand germana va puteti schimba viata? Iata si de ce!

O limba straina inseamna sa aveti o sansa in plus pentru un viitor mai bun fata de cei ce nu sunt bilingvi sau trilingvi. Desigur, multa lume spune ca singura limba ce merita cunoscuta este engleza, insa mai sunt si alte limbi ce nu ar trebui ocolite din foarte multe motive. Una din aceste limbi este germana pe care o puteti invata prin cursuri performante la https://www.ilsc.ro/cursurigermana. De ce sa invatati limba germana? Adevarata intrebare este, de ce nu?

Stiati ca invatand gemana va puteti schimba viata? Iata si de ce!

Cu peste 230 de milioane de vorbitori, cei care invata aceasta limba sunt in continua crestere. Cresterea economica, inovatia si oportunitatile de cariera din Germania sunt doar cateva dintre motivele nesfarsite pentru a invata limba germana. Inca nu sunteti convins 100%? Nu va faceti griji, avem inca 15 motive convingatoare pentru a invata limba germana. Unele dintre acestea va pot schimba viata in bine.

1. Germana provine din aceeasi familie de limbi ca engleza

Germana si engleza sunt „limbi germanice occidentale” si au ADN-uri similare. Aceasta inseamna ca, daca sunteti deja vorbitor de engleza, va va fi mult mai usor sa invatati limba germana. De fapt, peste 26% din vocabularul englez are radacini similare cu germana, de la structura gramaticala si pana la vocabular. Acesta este principalul motiv pentru care germana este una dintre cele mai usoare limbi ce poate fi invatata de cei care vorbesc deja engleza. Insa chiar daca nu o vorbiti, nu va faceti griji, cu profesorii priceputi de la ILSC nu va va fi greu.

2. Faceti mai multi bani

Acum ca v-am atras atentia, sa o spunem din nou. Unul dintre motivele principale pentru a invata limba germana este sa castigati mai multi bani. Ca putere economica, Germania este unul din cei mai mari si importanti parteneri comerciali ai tarii noastre si cu multe alte natiuni din intreaga lume. Ganditi-va la fiecare brand de masini de lux - au fost proiectate si fabricate in Germania! Asa ca, puteti oricand gasi o oportunitate buna de a face afaceri sau de a gasi un loc de munca mai bine platit pentru simplul fapt ca vorbiti limba germana.

3. Universitatea in Germania nu costa mult!

Obtinerea unei educatii decente poate costa foarte mult in Romania sau in alta tara. Unele institutii de invatamant superioare din Germania insa incaseaza doar cateva sute de euro pe an. Desigur, universitatile private sunt scumpe, insa cele de stat sunt accesibile. Cea mai bun veste dintre toate este ca institutiile germane sunt clasate printre scolile de top din intreaga lume.

4. Deschideti noi oportunitati de cariera

Avand in vedere atractivitatea acestei tari, companii din intreaga lume cauta vorbitori de germana. De fapt, aproape orice mare corporatie internationala va avea o oarecare afiliere cu Germania. Dar cel mai important, centre germane precum BMW, Volkswagen, Adidas si Lufthansa se afla in intreaga lume. Aflati-va printre zecile de mii de candidati cu care veti concura, invatand chiar elementele de baza ale limbii germane.

5. Intrati in gandirea lingvistica a celor mai mari inovatori din lume

Freud, Beethoven, Nietzsche, Mozart! Acestia sunt printre cei mai mari ganditori, inovatori si genii din lume. Acum, nu spunem ca invatarea limbii germane va va transforma intr-un Mozart. Cu toate acestea, veti putea intelege mai multe despre procesul lor creativ si de gandire invatand limba.

6. Descoperiti un Internet complet nou

Imediat dupa rusa, germana este una dintre cele mai importante limbi in care gasiti informatii pe Internet. Mai exact, aproximativ 6% din Internet. Acest lucru este deosebit de important daca aveti sau doriti sa aveti prezenta online. Deci, daca nu folositi germana va insemna ca neglijati milioane de potentiali membri de audienta! La un moment dat, domeniul .de a fost doar al doilea dupa .com.

7. Germana este a doua limba cea mai frecvent folosita in stiinta

La un moment dat in secolul XX, germana a fost limba oficiala folosita in lumea stiintei. Cu toate acestea, avand in vedere evenimentele din al Doilea Razboi Mondial, oamenii de stiinta germani au fost ostracizati de comunitate. Si totusi, germana ramane a doua limba cea mai importanta din industrie, in ciuda acestor circumstante. Invatarea limbii va va oferi un avantaj daca sunteti serios in a face o diferenta in domeniu.

8. Berlinul este un punct fierbinte pentru antreprenori

Cautati sa construiti urmatoarea aplicatie de miliarde de dolari si sa infiintati o industrie? Daca sunteti un antreprenor, un nomad digital sau un profesionist ambitios care doreste sa obtina aur in industria startup-urilor, bine ati venit la Berlin. Ca putere economica a Europei, lansarea companiei in Germania este probabil sa va ofere cea mai mare sansa de succes. Mai ales la Berlin.

9. Cultura recunoscuta pe scara larga la nivel mondial

Oktoberfest? Ce ziceti de un BMW? Sau carnati? De la produse alimentare, evenimente, pana la marci recunoscute la nivel mondial, cultura germana este larg adoptata in intreaga lume. Este o forta care trebuie luata in considerare. Invatand limba, veti incepe sa deveniti parte a acestei culturi.

10. Cea mai comuna limba folosita in Uniunea Europeana

Avand in vedere puterea economica si controlul pe care Germania il are in Europa, aceasta este, de asemenea, limba aleasa in Uniunea Europeana. Daca politica este un viitor pentru dvs., germana este ceva in care iti poti investi.

11. 1 din 10 carti din lume sunt scrise in limba germana

Stiati ca exista mai multe carti decat cele scrise in limba engleza? Dupa cum am mentionat mai sus, unii dintre cei mai mari ganditori si artisti sunt din Germania. Exista o lume cu totul noua pentru a fi descoperita in lumea cartilor.

Exista nenumarate motive pentru invatarea limbii germane dupa parerea noastra. Cu siguranta exista mai multe avantaje pe care nu le-am mentionat, desi si acestea sunt motive destul de convingatoare pentru a invata limba germana. Va recomandam sa explorati dincolo de motivele pe care le-am oferit mai sus si sa va inscrieti la cursuri precum cele de la ILSC.