”Știe toată lumea” Nicolae Botgros a spus totul despre relația cu fetița pe care o are cu Ana Dabija. Ce face folcloristul pentru Nicoleta?

In articol:

În 2018 Nicolae Botgros avea să devină tată de fată, în urma relației de iubire pe care a avut-o cu Ana Dabija.

Pe atunci se iubea cu o mai tânăra colegă de breaslă, mai mică cu 27 de ani decât el, care l-a făcut tată de fată, el recunoscând-o pe copilă, dar evitând mult timp să vorbească despre relația extraconjugală pe care o avea.

Căci iubirea cu Ana s-a desfășurat în timp ce dirijorul era căsătorit de 47 de ani cu Lidia Bejenaru.

Citește și: "I-am greșit" Ce ar fi vrut să îi spună Anișoara Dabija Lidiei Bejenaru, dacă artista ar mai fi trăit. Femeia cu care Nicolae Botgros și-a înșelat soția are un regret care o macină și acum

Nicolae Botgros, mândru de fata sa

Vremea a trecut, însă, și copila a crescut, fiind acum lumina ochilor artistului, care nu se mai ferește să vorbească despre viața sa de dincolo de camerele de filmat și scenă.

Conform spuselor dirijorului, prima și singura fată pe care o are este deja la grădiniță și ei îi datorează toată puterea de care dă dovadă acum, la vârsta de 70 de ani.

Citeste si: Ce părere are, cu adevărat, Rona Hartner despre Mădălina Ghenea: „Nu mă impresionează”. Artista a spus tot ceea ce crede despre modelul român- kanald.ro

Citeste si: Putin îi batjocorește pe europeni!- stirileprotv.ro

Pentru ea, la fel cum a făcut și pentru ceilalți, subliniază el, își face timp mereu, astfel încât să aibă momente tată-fiică de neuitat.

Citește și: Nicolae Botgros, infectat din nou cu COVID-19. Dirijorul a fost la un pas de moarte primăvara trecută, din cauza aceluiași virus: "A dat iar năpasta peste mine"

Iar cele mai frumoase momente sunt diminețile pe care și le încep împreună și mersul la grădiniță de mână.

Face asta ori de câte ori programul artistic îi permite și spune că nu se ascunde cu nimic față de nimeni.

”Iubesc copiii foarte mult. Cea mică crește, merge la grădiniță, are cinci ani, deja e mare. E mândria și puterea mea. E suficient s-o întâlnesc și să-i spun bună dimineața, s-o duc până la grădiniță și deja… Eu o duc la grădiniță când sunt liber, știe toată lumea. Pentru copii, sacrific orice! Am sacrificat și pentru Cornel, și pentru Cristi, pentru toți, pentru că ei sunt bucuria sufletului nostru.”, a mai spus Nicolae Botgros, conform Star Popular.

Citeste si: EXCLUSIV! Interviu Daniela Gyorfi: “În momentul ăsta nu poți să spui despre un om că ești legat de el pe viață. Așa ar fi frumos să îmbătrânim împreună, dar niciodată nu se știe.”- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 iulie 2023. Este sărbătoare cu cruce neagră marți!- stirilekanald.ro

Citeste si: Lidia Buble a ales numele copilului: ”Îmi doresc băiat”- radioimpuls.ro

Citește și: Nicolae Botgros, din nou în doliu, după ce și-a pierdut mama și soția: ”Ne-a părăsit, drum lin spre stele”

Și dacă el se împarte cu brio între carieră și viața de tată pentru băieți și fată, de cealaltă parte, Corneliu, fiul dirijorului, spune că nu știe cum va arăta viitorul în legătură cu relația frate-soră. Va lăsa timpul să decidă și să vorbească în numele tuturor.

”E o realitate pe care nu pot s-o neg. Nu știu ce va fi în viitor, dacă vom avea conexiuni, e greu să dau un pronostic. Realitatea este asta! Să vedem ce va urma”, a spus Corneliu Botgros, conform unica.md.

Nicolae Botgros a spus totul despre relația cu fetița pe care o are cu Ana Dabija [Sursa foto: Facebook ]