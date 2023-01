Ştie unde s-a transferat? Cum s-a făcut Cristiano Ronaldo de râs în prima sa zi la Al Nassr

Ronaldo pretinde că a avut foarte multe oferte

La conferinţa de prezentare la Al Nassr, Cristiano Ronaldo a ţinut să le răspundă celor care l-au criticat pentru această mutare. Portughezul a avut mai multe momente în care s-a lăudat singur, în aplauzele celor prezenţi în sală.

"Am avut oferte din Europa, din Brazilia, SUA, Australia, chiar și din Portugalia, dar le-a dat cuvântul meu celor de la Al-Nassr. Cei care vorbesc despre decizia mea nu se pricep la fotbal. Aici e un campionat puternic. În Europa, am câștigat totul, treaba mea acolo s-a terminat. Am jucat pentru cele mai importante cluburi din lume", a declarat Cristiano Ronaldo la conferinţa de presă.

Cristiano Ronaldo a semnat cu Al Nassr din postura de jucător liber de contract, după despărţirea de Manchester United. Portughezul a primit în Arabia Saudită cel mai mare salariu din istoria fotbalului, iar acum a devenit cel mai bin plătit sportiv din lume. 500 de milioane de euro va câştiga Ronaldo, în doi ani şi jumătate la Al Nassr.

În cariera sa, Ronaldo a evoluat pentru Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid şi Juventus. 30 de trofee a câştigat cu aceste patru echipe, printre care cinci Ligii ale Campionilor, trei titluri în Premier League, două în La Liga şi două în Serie A.

La naţionala Portugaliei, Ronaldo a marcat 118 goluri în 196 de meciuri. A câştigat Euro 2016 alături de lusitani.