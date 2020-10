Strigăt de ajutor de la Spitalul „Marie Curie”. 30 de bebeluși născuți prematur ar fi murit în ultimul an din cauza lipsei dotărilor din unităţile medicale

Foto ilustrativ [Sursa foto: Facebook]

Dramă fără sfârşit pentru părinţii care au copii cu probleme de sănătate. În fiecare an se sting sute de bebeluşi, aşteptând să le vină rândul pe masa de operaţie sau la tratament.

“30 de copii au murit aşteptând pe o listă şi ne-am uitat la ei pentru că nu am putut să le facem nimic. Nu am putut să îi internăm să îi tratăm”, este strigătul de ajutor al medicului Cătălin Cîrstoveanu, doctorul care încearcă să trateze nou-născuţii cu probleme grave de sănătate din toată ţara.

Cătălin Cîrstoveanu este şeful Secţiei de Terapie Intensivă Nou Născuţi Marie Curie, unde ajung cazurile cele mai grave din România, iar asta face de multe ori diferenţa dintre viaţă şi moarte. Din păcate 30 de copii s-au stins în ultimul an aşteptând să prindă un loc în secţia ATI a spitalului Marie Curie.

Cătălin Cîrstoveanu spune că secţia pe care o conduce are 110 % grad de ocupare

“Când spunem că nu mai avem bani, ne așteptăm la o reacție. Spunem foarte clar: de o lună și jumătate am rămas fără bani. La noi banii înseamnă sute de mii de RON. Am spus la începutul anului că avem nevoie de 2,5 milioane de lei. Am primit 1,3 milioane plus încă 100.000. Și am spus: astea trei luni până în decembrie, suntem morți”, a declarat medicul.

Doctorul spune că au fost mai multe situații în care unitatea medicală a cumpărat ”pe caiet” tratamente și echipamente care le puteau salva viețile nou-născuţilor: ”O să construim singuri, asta o să facem”, a mai spus Cîrstoveanu care le-a mulțumit celor sutelor de persoane care donează 2 euro pe lună, bani cu care spitalul își asigură cele necesare. Cătălin Cîrstoveanu a lansat de-a lungul timpului diferite campanii de strângere de fonduri pentru Spitalul Marie Curie. Din banii strânşi, secţia ATI a fost modernizată, ba chiar s-a mai înfiinţat o secţie de cardio-chirurgie.

Cum se pot face donaţii pentru campania "Inima Copiilor"

Extinderea secţiei pentru bebeluşii cu probleme grave de sănătate poate fi susţinută prin donaţii în conturile Asociaţiei Inima Copiilor, cu menţiunea: Pentru campania "BINE"

RON: RO96 BUCU 0463 3385 2511 RO01

EUR: RO53 BUCU 0463 3385 2511 EU01

CHF: RO74 BUCU 1111 2100 7905 0CHF

Alpha Bank – Sucursala Dorobanti

SWIFT Code: BUCUROBU Beneficiar: Asociaţia Inima Copiilor

