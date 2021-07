Strigăt de disperare al unei jurnaliste care nu și-a văzut fetița de un an: "O ține închisă în casă de un an". Tânăra mămică a intrat în greva foamei în speranța că va fi ajutată de autorități

Tânăra mămică a intrat în greva foamei în speranța că va fi ajutată de autorități [Sursa foto: Facebook] 10:05, iul 7, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

Tânăra mămică a creat o pagină de Facebook în care a expus situația dramatică prin care trece.

Strigă de disperare al unei jurnaliste care e ținută departe de fiica ei

Ea spune că fostul său concubin nu o lasă să-și vadă fata, deși are dreptul legal.

O fetiță de 4 ani este ținută departe de mama ei[Sursa foto: Facebook]

Femeia susține pe pagina de Facebook că au trecut 380 de zile de când nu și-a văzut fetița, în vârstă de 4 ani. Ea spune că fostul concubin o ține închisă în casă și nu îi permite să o viziteze. Mai mult, femeia nu știe nimic despre copila ei pentru că atât concubinul, cât și bunica paternă nu îi răspund la telefon.

Femeia face acuzații grave și se gândește la tot ce e mai rău. A fost zilele trecute cu un pachet la micuță și nimeni nu i-a deschis ușa, însă din interior se auzeau țipetele copilei.

"Am mers la fetița mea să-i duc un pachet. L-am sunat pe tata și pe bunica paternă înainte, nu mi-au răspuns. Am fost nevoită din nou sa-i lasă pachetul în fața ușii închise. Când am lăsat pachetul am auzit glasul fetiței mele prin ușă.

Este înăuntru. Țipa. N-am înțeles ce zice.Mai demult spune ca ea vrea sa se facă polițistă și avea o vestă albastră care semăna cu vesta unui polițist care era prefera ei. O întrebam: “ De ce vrei să te faci Audrey polițistă?” Spunea: “Să pedepsesc oamenii răi”.De aceea i-am cumpărat acest set de poliție.", este una dintre postările mamei disperate să-și vadă fetița.

Prietenă de familie, dezvăluiri cutremurătoare: "Se auzea prin ușă cum țipa "auuu", "mami" de câteva ori"

La una dintre postările făcute de mamă este și comentariul unei prietene de familie, care o cunoaște pe micuță și a mers la ușa apartamentului în care stă cu tatăl.

"Am fost la fetiță pentru prima dată. Se auzea prin ușă cum țipa "auuu", "mami" de câteva ori. Și am stat doar circa 7 minute. Cineva să îmi spună mie că e normal ca un copil de 4 ani să țipe în halul ăsta de se auzea tare deși nu era lângă ușă, ci posibil în altă cameră. Am crescut, educat și mentorat 4 copii în perioada facultății, la master și doctorat, ca job, pentru că iubesc copiii. Am modul psihopedagogic absolvit cu media 10 și am experiență cu copiii abuzați. În plus, am studiat și lucrat mulți ani pe violență. Așadar, recunosc abuzul asupra copiilor. Mă doare să mă gândesc la cât o țipa Audrey și nu o liniștește și validează mama ei. O cunosc pe fetiță de doi ani. A mâncat, a dormit, s-a jucat la mine în casă, am gătit cu ea în brațe, i-am făcut duș, am râs împreună. Ea și mama ei erau bine împreună. Niciodată nu am auzit-o țipând.

Nu am nimic cu tatăl dar sunt revoltată după ce a lovit-o pe Iulia de i-a spart nasul, nu respectă hotărârile instanței și nu se gândește ce rău îi face propriului copil, pe care nu l-a născut din burta lui însă, ci e născut de femeia asta, căreia nu îi respectă dreptul de a o vedea. Indiferent de relația părinților, binele copilului trebuie să primeze!", a scris o vecină.

Femeia a intrat în greva foamei

O mamă disperată că nu e lăsată să-și vadă fetița[Sursa foto: Facebook]

Disperată că nu i se face dreptate și este ținută departe de fiica ei de 4 ani, femeia a intrat în greva foamei până a avut nevoie de ajutor medical.

"La sfârșitul zilei a 3-a de GREVA A FOAMEI, după ce au apărut niște probleme de sănătate, sunt nevoită sa renunț. Trebuie sa fiu sănătoasă ca sa pot sa lupt pentru fetita mea, care are atâta nevoie de mama ei.", a scris femeie pe Facebook.