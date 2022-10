Suma fabuloasă pe care a primit-o DJ Harra să apară într-o revistă pentru adulți! Așa a început să mixeze muzică în sânii goi: "Eram într-o perioadă în care aveam mare nevoie de bani"

In articol:

DJ Harra este una dintre cele mai cunoscute DJ din România. Aceasta a scos hituri pe bandă rulantă, care răsună în cluburi, la petreceri și la radio. Pe lângă succesul în muzică, DJ Harra are și o poveste de viață impresioanantă, care te emoționează de fiecare dată când o auzi.

Cât a primit DJ Harra să pozeze în Playboy?

DJ Harra a avut o perioadă de mare glorie atunci când a pozat în celebra revistă pentru adulți. Însă, ce nu știu mulți, este motivul pentru care aceasta a acceptat o astfel de ofertă. Ei bine, este vorba de bani. Invitată la emisiunea Detectorul de minciuni, DJ Harra a dezvăluit suma care a făcut-o să apară în Playboy. Se pare că traversa o perioadă foarte complicată din viața ei.

"Când am auzit câți bani îmi dau, nu am mai stat pe gânduri. Au fost 40.000 de dolari. Playboy a venit la 4 sau 5 ani după ce mă mutasem în București teoretic și eram într-o perioadă în care aveam mare nevoie de bani. Când am venit în București, stăteam într-un apartament cu încă două fete pe care le-am găsit pe un site. Le spuneam că o să ajung un dj cunoscut în România și o să fiu pe coperta playboy. Mâncam o chiftea, o împărțeam la trei, nu aveam de niciunele. Foarte greu ne descurcam cu banii de chirie, dar a fost o perioadă extrem de frumoasă din viața mea. Aș mai poza și acum, de ce nu? Ședința asta a fost unul dintre cele mai grele lucruri pe care eu le-am făcut în viața mea. În primul rând, am pozat 12 ore. În al doilea rând, nu aveai voie să îți miști singură un fir de păr și eu sunt destul de independentă de fel. A fost foarte greu să mă dezbrac în fața a 15 oameni. Nu descoperisem vinul pe vremea aia, am făcut totul trează.", a declarat DJ Harra.

Cum a început DJ Harra muzică topless?

Oana Radu a mai fost curioasă să afle și de unde a început toată nebunia cu dj-ița topless. Harra a răspuns fără perdea și a povestit cine i-a dat ideea și cât de repede a acceptat. Mai mult, am aflat și câte accesorii pentru sâni are.

"Sânii mei nu sunt goi, au silicoane. Puneam muzică deja cu ei acoperiți și mă săturasem să pun muzică pe 250 de ron. E vorba de acum 12-13 ani. Managerul meu de pe vremea aia, mi-a spus că e un trend în Rusia. M-am uitat la o dj-iți topless, am stat 37 de secunde să mă gândesc și apoi am zis că o facem. Am dezvoltat strategia de marketing bineînțeles, nu m-am așteptat la reacțiile oamenilor. Încă sunt singura din România care a făcut asta. Nu m-ar deranja să mai fie cineva, ba din contră, mi se pare că suntem prea puține fete dj-ițe, topless sau nu. În momentul ăsta, am un singur accesoriu pentru sâni. Le schimb tot timpul. Cumpăr un accesoriu pentru sâni, îl folosesc două-trei evenimente, după care îl arunc.", a mărturisit DJ Harra, la Detectorul de minciuni.

