Suma uriașă pe care Chitoșcă o va avea în conturi când va reveni de la Survivor! Surpriza nesperată a faimosului! EXCLUSIV

Sebastian Chitoșcă ar putea avea parte de o surpriză nesperată la întoarcerea din Republica Dominicană. Faimosul de la Survivor are șanse mari să se trezească cu conturile pline datorită unei datorii pe care o are de recuperat de pe vremea când juca fotbal.

Chitoșcă a jucat 8 luni fără să-și ia salariul

Sebastian Chitoșcă s-a trasferat la FCSB în anul 2016, după ce a plecat de la clubul la care și-a început cariera, Ceahlăul Piatra Neamț. Gigi Becali a dat 50.000 de euro pe el și i-a promis un salariu lunar de aproape 5.000 de euro. În momentul în care a ajuns la București, Chitoșcă i-a mulțumit cerului, pentru că la Piatra Neamț ajunsese să joace gratis din cauza situației extrem de dificile a clubului. El spunea la vremea respectivă că Ceahlăul îi datorează salariul pe 8 luni.

"Transferul la Steaua ar fi excepțional, trebuie să plec de aici pentru că nu mai sunt condiții. Nu mă refer doar la bani, nu mă refer la faptul că nu mi-am mai luat salariul de opt luni, ci la faptul că aici nu mai merge nimic normal, așa cum ar trebui să meargă ”, spunea Chitoșcă la acea dată.

Ceahlăul Piatra Neamț a intrat în procedură de insolvență în anul 2015, iar Sebastian Chitoșcă s-a înscris pe lista creditorilor care trebuie să-și recupereze datoria de la club. Suma datorată pentru 8 luni se apropie, se pare, de 15.000 de euro.

Datorii de aproape 2 milioane de euro pentru Ceahlăul

În februarie 2021, Tribunalul Neamț a aprobat raportul final și închiderea procedurii de insolvență, ceea ce teoretic înseamnă că toți creditorii își vor recupera creanțele, iar în final să fie declarat oficial falimentul societății care administra clubul.

Ceahlul Piatra Neamț a cerut insolvența în 2015, an la care ajunsese la datorii de aproape 2 milioane euro. Un an mai târziu, clubul s-a desființat și a fost reînființat sub numele de CSM Piatra Neamț, echipă care a activat doar în ligile inferioare.

Echipa lui Chitoșcă, egala lui Juve

Ceahlăul Piatra Neamț are o istorie de peste 100 de ani, ea fiind înființată pentru prima dată în 2019, de un grup de elevi și profesori de la Livceul ”Petru Rareș” sub titulatura Asociația Sportivă Ceahlăul. În 1926, Ceahlăul devine campioana Moldovei iar în 1993 promovează pentru prima dată în prima ligă. Cea mai bună performanță din istoria clubului este un loc 4, în anul 2000 iar cea mai importantă ”dublă” a fost cea cu Juventus Torino din Cupa Intertoto, în 1999. În tur, la Piatra Neamț, Ceahlăul a deschis scorul dar a fost egalată de italieni în minutul 58. În retur, meciul s-a terminat indecis, 0-0, Juve calificându-se datorită golului marcat în deplasare. În ultimul minut al partidei jucate la Cesena, nemțenii au avut o bară.