”Sunt cel mai singur, n-am prieteni”. Jador, uitat de toți cei pe care cândva i-a ajutat. Artistul ascunde o durere mare în suflet: „Voiam doar sprijin moral”

In articol:

Jador, unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, cel care cântă și îi încântă pe românii de pretutindeni cu piesele sale, dar și cu starea sa de spirit, ascunde, de fapt, o mare durere.

Manelistul, deși este toată ziua cu zâmbetul pe buze, râde și face glume cu cei din jur, spune că adevărată lui viață, atunci când nu se află în lumina reflectoarelor, este total diferită.

Citeste si: Cine este femeia după care-i sclipesc ochii lui Jador: ”Mi-ar plăcea să fiu cu ea”. Artistul i s-a destăinuit Biancăi Comănici

Jador, Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Captura video]

Jador, uitat de prieteni și apropiați

Mulțimea de oameni pe care o are în jur, o are degeaba. Jador spune că, mai ales de când nu mai are iubită, suferă de singurătate. Fiind conștient că, deși are câteva persoane care-l iubesc cu adevărat, dar de la distanță, singurătatea de zi de zi nu i-o poate alina nimeni.

Citeste si: Luca, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, prima reacție după ce s-a născut frățiorul său. Ce i-a transmis lui Liam- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

”Unul dintre cele mai nașpa lucruri e că mă simt din ce în ce mai singur în ultimul timp. Eu am avut o iubită ceva timp și a fost singura fată pe care am iubit-o, dar mă simt foarte singur. Nu am o rudă, nu am pe mama, nu am pe tata, nu am o soră, nu am un frate aici, iubită n-am, sunt singur între câțiva metri pătrați. Am doar oameni care mă iubesc de la depărtare”, a spus Jador, în cadrul emisiunii „Duet”, prezentată de Alexandra Ungureanu.

Nu doar familia sau o iubită îi lipsesc manelistului, ci și prietenii. Cântărețul spune că este un personaj celebru, dar fără prieteni, alături de el fiind, la bine și la rău, doar doi oameni, unul dintre ei fiind Cătălin Moroșanu.

În rest, deși a ajutat multă lume, mai ales din punct de vedere financiar, nimeni nu se revanșează față de el cu nimic, niciodată.

Artistul spune că după o zi lungă și grea, mai ales după despărțirea prin care a trecut, avea nevoie doar de oameni care să-l sprijine moral, dar așa zișii săi prietenii l-au lăsat baltă. Așa cum o fac mereu când artistul îi sună pentru a-i fi aproape.

”N-am prieteni. Singurii mei prieteni sunt Cătălin Moroșanu și un băiat arab. În rest, eu nu consider că am prieteni. Mai sunt oameni care mă îndrăgesc, poate, dar nu-mi sunt prieteni. Atunci când îi sun să vină unde am nevoie, nu vin, nu îi consider prietenii mei. Eu nu am cerut niciodată nimic de la nimeni, eu le-am dat lor bani, foarte mulți bani, iar eu voiam doar sprijin moral”, a mai spus manelistul.

Citeste si: Jador, cel mai sincer interviu acordat vreodată: „Eu sunt discriminat în țara despre care eu am cântat”| EXCLUSIV

Din această cauză, Jador spune că se simte singur, suferă de singurătate și nu crede că are aproape oameni sinceri și loiali. Fapt pentru care-și găsește refugiul în aplicațiile mobile care-l pun în legătură cu fanii, în muzica pe care o face și în sport.

”A fost o perioadă destul de grea, sunt om, râd toată ziua, glumesc toată ziua, dar la final ajungi acasă și nu ai cu cine să râzi. Atunci stau pe telefon, pe toate rețelele de socializare, nu am ce să fac, pur și simplu. Eu sunt cel mai singur, nu știu dacă sunt neînțeles, dar singur sunt”, a adăugat celebrul cântăreț.