„Sunt cu moralul la pământ” Ella, pe punctul de a claca, după moartea mamei sale. Nu își mai poate găsi liniște din cauza suferinței

Ella trece prin cel mai greu an din viața ei de până acum. Tânăra este devastată de durere după moartea mamei sale, iar perioada sărbătorilor de iernă devin din ce în ce mai copleșitoare cu cât își dă seamă că, de la moartea celei care a adus-o pe lume, nimic nu va mai fi la fel.

Pentru a se putea odihni, bruneta a ajuns să ia calmante. Cu lacrimi în ochi și durere în suflet, fosta concurentă de la „Puterea dragostei” a dezvăluit cum se simte că trăiește primul Crăciun fără mama sa.

Ella se simte neputincioasă în fața suferinței. Chiar dacă încearcă să poarte o mască pe rețelele de socializare și să zâmbească în fața fanilor ei, sufletul ei este măcinat de durere. Cu numai câteva zile înainte de sărbători, Ella își amintește în fiecare secundă de mama sa. Îi duce lipsa din ce în ce mai mult și pare că nimic nu îi poate alina suferința.

„Pentru mine nu vor mai exista sărbători, de 2-3 zile sunt cu moralul la pământ. Deși eram despărțită de mamă, la mulți kilometri distanță, întotdeauna rețetele ei mă ajutau și rețetele ei spuse așa prin telefon, glumeam cu ea în timp ce făceam cozonaci, prăjituri, iar acum e lipsă totală, e o durere mare. Nu voi face nimic de sărbători, vreau să stau acasă, voi fi în București, cred că va veni tatăl meu aici. Nu suntem siguri încă”, a spus Ella Tina, conform Spynews.ro.

Ella, despre criticile care i se aduc după moartea mamei sale

La câteva săptămâni de la moartea mamei sale, Ella s-a afișat în mediul online zâmbitoare, dând impresia că s-a vindecat în urma evenimentului nefericit prin care a trecut. Din acest motiv, oamenii din mediul online s-au grăbit să o critice pentru faptul că ar fi uitat mult prea repede de cea care i-a dat viață.

În realitate, însă, zâmbetul pe care Ella l-a afișat nu a fost decât o mască, simțindu-se obligată să onoreze toate contractele pe care le are pentru a se putea întreține. Fosta iubită a lui Jador nu ține cont de starea pe care o are atunci când vine vorba de muncă.

„Lumea și oamenii știu doar să critice și să judece. Faptul că eu a trebuit să-mi afișez o mască cu un zâmbet practic fals, a trebuit pentru că am de onorat contracte, eu muncesc de la 14 ani, pe mine mă întreține nimeni. Eu a trebuit să muncesc non-stop atât pentru mine, cât și pentru familia mea. A trebuit să iau o mască a unui zâmbet fals și să merg mai departe, chiar dacă de cele mai multe ori plângeam, eram cu gândul în altă parte. Prietenii mei au vrut să mă ajute, că hai să te iau să mănânci, că nu poți sta în casă, hai să ieșim în oraș, am fost criticată inclusiv că am mers să mănânc. Este foarte greu, când văd că și lumea înainte de sărbători e atât de rea, nu mă ajută nici cu un mesaj. Sunt momente în care abia respir, fără calmante nu pot sta. Fără ele nu mă pot odihni”, a mai spus Ella, conform aceleiași surse.