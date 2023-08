"Sunt mai precaută pe viitor". Ce decizie a luat Carmen de la Sălciua, după ce una dintre nunțile la care trebuia să cânte s-a anulat pe ultima sută de metri | EXCLUSIV

In articol:

Carmen de la Sălciua și-a deschis sufletul în mediul online, acolo unde a vorbit recent despre o situație prin care a trecut.

O pereche de miri la nunta cărora ar fi trebuit să cânte artista și-au amânat evenimentul inițial, iar ulterior l-au anulat pe ultima sută de metri.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu artista și ne-a dezvăluit ce măsuri vrea să își ia după această situație. Vedeta recunoaște că a depășit momentul și nu poartă supărare nimănui, mai ales că niciodată nu se știe ce obstacole pot interveni în viață.

Carmen de la Sălciua, momente mai puțin plăcute din cauza unei nunți anulate

Artista le-a povestit recent fanilor din mediul online despre un eveniment mai puțin plăcut pe care l-a traversat. Viața de artist vine cu bune, dar și cu rele, iar uneori, parte de meserie sunt și situațiile în care evenimentele se pot anula în ultimul moment, din motive mai mult sau mai puțin întemeiate.

"Nu fac story, că sunt prea nervoasă! Nervoasă pe neseriozitatea oamenilor! O sală de evenimente, o cofetărie și eu și toată formația mea... stăm după niște miri care au mutat și au reprogramat nunta... I ar acum ce credeți? Nici nu o mai țin... dar nici nu au anunțat! Am aflat și eu din alte părți! Odată cu acest eveniment neplăcut... vă anunț că nunțile care vor mai veni... și vor dori să se reprogrameze din cauza unor probleme de ei știute... vor plăti din nou avansul pentru data dorită! Nu de alta, dar și au îmi respect programul, și eu sunt punctuală, și eu anunț și comunic... N u dau bir cu fugiții! Eu sunt un artist serios, la fel ca toți băieții mei! Ne stresăm să ajungem la timp că așa e frumos... ne dăm peste cap, dormim şi mâncăm pe unde apucăm... Venim să vă facem nunta frumoasă! Nu mă plâng, asta îmi e meseria, dar nici nu accept să fiu tratată cu neseriozitate! Ești om cu mine, SUNT OM CU TINE!", a scris Carmen de la Sălciua, pe pagina ei de Instagram.

Ce măsuri și-a luat Carmen de la Sălciua, după ce o nuntă a fost anulată în ultimul moment

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu vedeta și au aflat ce măsuri de precauție și-a luat, după acest eveniment. Artista recunoaște că nu s-a mai confruntat niciodată cu o astfel de situație.

"Trebuie să recunosc, nu am mai avut parte de așa ceva și nici nu îmi doresc să mai am. Nu este un capăt de țară treaba aceasta, dar pe viitor am zis că ar fi bine să schimb puțin macazul ca să nu mai pățesc așa ceva și atunci, dacă vreun viitor mire își dorește să își schimbe data nunții, adică dau au stabilit-o deja și apoi intervine ceva și vor să schimbe va trebui să plătească din nou avansul.

Așa mă gândesc eu, pentru că în felul acesta omul se gândește de două ori înainte să dea o țeapă", ne-a spus Carmen de la Sălciua, în exclusivitate.

Carmen de la Sălciua a trecut peste supărare

Artista ne-a mărturisit că a trecut peste acest moment și a depășit clipele de supărare. Cântăreața spune că mirii poate chiar au avut o serie de probleme și au ajuns la această decizie, însă pe viitor va fi mai atentă atunci când își ia contractele.

"Poate mirii au avut ceva probleme și nu au avut curajul să sune, dar totuși mă gândesc că un mesaj puteai să dai. Acum, cum am zis, eu deja am trecut peste moment, doar că sunt mai precaută pe viitor.

Acum, că s-a întâmplat chestia asta este normal. Categoric nu e plăcut, dar nu e nici un capăt de țară. Am trecut peste moment, am pățit și mai multe la viața mea, dar este neplăcut și face parte din meseria mea", a mai dezvăluit ea.

