„Sunt mamă și mă ia panica” Andreea Antonescu, primele declarații după botezul fiicei sale! Artista a dezvăluit ce i-a cerut preotului în biserică, chiar înainte de a-i băga fiica în cristelniță | EXCLUSIV

Andreea Antonescu și-a botezat fiica cea mică astăzi, pe data de 24 iunie. O zi cu mare încărcătură emoțională pentru întreaga familie, dar mai ales pentru artistă, care a retrăit, cu aceleași emoții, una dintre cele mai importante zile din viața sa de când a devenit mămică pentru prima dată, în urmă

Ce i-a cerut Andreea Antonescu preotului înainte de botez?

cu 12 ani. Toată lumea a fost curioasă să afle cum a fost micuța Venice Victoria în biserică și dacă a plâns în timpul slujbei religioase. În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, artista a vorbit despre cum a decurs ceremonia de creștinare.

Andreea Antonescu a mărturisit că fiica sa a fost foarte cuminte în biserică și că nu a vărsat nicio lacrimă în timp ce a fost băgată de preot în cristelniță. Sigurul moment în care a plâns a fost înainte de botez, când a fost pusă pe măsuță pentru a fi dezbrăcată. Artista a recunoscut că i-a cerut preotului să fie cât se poate de gentil cu fiica ei și să nu o bage cu totul în apă.

„Cea mică a plâns și ea un pic în biserică, că așa trebuie să facă un copil, să plângă. Ea este foarte curioasă și, după cu îmi place mie să îi zic, căpuțul ei se întoarce așa la 360 de grade, este foarte atentă la absolut orice, la toate detaliile, și la un moment dat, când a fost pusă pe măsuță, pentru a fi dezbrăcată și ulterior băgată în cristelniță, a început să plângă, pentru că ea de acolo de jos nu mai vedea decât câteva capete aplecate deasupra ei și a început să plângă, după care s-a liniștit. În cristelniță nu a plâns absolut deloc. Ce-i drept, părintele a ascultat rugămintea mea și, totodată, a nașului, de a nu băga copilul cu totul în cristelniță.

Știu, sunt tradiții, dar asta e, sunt mamă și mă ia și pe mine panica în anumite momente. În rest, foarte cumințică, se uita și chiar m-a impresionat faptul că, în momentul în care am mers în fața altarului cu toții, era captată de tot ce era acolo și am sperat și îmi doresc ca și Venice să fie o fetiță spirituală, credincioasă, pentru că despre asta e într-un final. Momentele în biserică au fost wow și mereu am susținut că fetițele mele sunt minunile vieții mele și sunt cele mai importante ființe de pe fața pământului, ele îmi dau putere, deși n-aș vrea să spun că principala mea caracteristică este puterea, ci aș vrea să știu că sunt o mamă, ca toate celelalte, care știe că înainte de orice, viitorul copiilor, sănătatea mentală și bucuriile lor sunt scopul vieții noastre.”, a spus Andreea Antonescu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Cum s-a simțit Andreea Antonescu în ziua botezului fiicei sale?

Emoțiile au fost la cote maxime în ziua cea mare. Andreea Antonescu și-a adus aminte cu mare emoție inclusiv de ziua în care și-a botezat prima fiică, pe Siena, la aceeași mănăstire, în urmă cu 12 ani. Cântăreața și-a adus aminte de toate momentele frumoase, de când aflat că este însărcinată și până în momentul în care a născut-o, culminând cu ziua botezului.

„S-au mai dus emoțiile, recunosc. Am fost foarte emoționată la biserică, pentru că s-a repetat istoria după 12 ani și știam că și atunci când am botezat-o pe Siena am plâns, pentru că doar cei care au copii își pot imagina cât este de emoționant să știi că în momentele alea, în care părintele citește din biblie, și mai ales cum a fost în cazul nostru și la botezul Sienei, și la botezul micuței Venice Victoria a adresat niște cuvinte foarte frumoase, și atunci m-a răscolit tot, pentru că mi-a amintit, încă din momentul în care o aveam în burtică, după care când am născut-o, emoțiile pe care le-am avut, după care mă uitam așa în dreapta, pentru că Siena a fost lângă mine pe tot parcursul slujbei și mă uitam cât de mare se fac și cât de repede și da, au trecut 12 ani, dar pe cuvântul meu de onoare că parcă ieri am botezat-o pe Siena. Atunci, ca mamă, te năpădesc toate trăirile astea și toate emoțiile astea, dar până în momentul ăsta m-am leșinat, deci eu am fost convinsă că după organizarea acestui eveniment efectiv voi leșina. Mulțumesc lui Dumnezeu că până acum n-am leșinat. Ce-a fost mai greu, eu zic că a trecut, iar acum începe petrecerea. E despre relaxare.”, a mai spus Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu, despre relație cu Andreea Bălan

Andreea Bălan nu putea lipsi de la botezul fiicei celei mai bune prietene ale sale. Chiar dacă relația lor a cunoscut perioade bune și mai puțin bune, acum Andreea Antonescu poate spune că artista este sora pe care și-a ales-o și fără de care nu ar mai putea trăi în momentul de față. Consideră că destinul ei cu cel al Andreei se asemănă foarte mult, prin prisma evenimentelor care s-au întâmplat în viețile lor personale, iar acest lucru nu poate fi deloc o coincidență.

„După cum ați văzut și voi, destinele noastre au foarte multe coincidențe și atunci nici nu mai e cazul să vorbim în anumite momente, pentru că de-a lungul timpului, și mai ales în momentele grele, noi am fost una lângă cealaltă și atunci știm că suntem cea mai lungă relație noi două în continuare, până în momentul de față. Suntem una lângă alta și am realizat că așa, realist vorbind, cu bune și cu rele, cu urcușuri și coborâșuri cum a fost relația noastră de-a lungul timpului, am avut așa un click în care mi-am dat seama că relația cu Andreea, pe lângă faptul că mi-am dorit să fie nașa Sienei, să facă parte practic din familie, e mai mult o relație ca și cu o soră. Mi-am dat seama că oricând am avut momente așa poate și mai dificile în relația cu fratele meu, poate așa am avut și cu Andreea, și atunci, plecând de la această premisă, sunt convinsă că nimeni și nimic nu ne va despărți. Plus că ați văzut și voi, când suntem împreună suntem împreună și dărâmăm tot ce e în cale.”, a mărturisit Andreea Antonescu.

