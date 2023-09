„Sunt mult mai atent la detalii” Adevăratul motiv pentru care Adi Nartea este nevoit să își modifice hainele! Artistul este într-o formă de zile mari: „Trebuie să îmi mai lărgesc cămășile”

In articol:

Adi Nartea se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați actori din țara noastră. Încă de când a apărut pentru prima oară în lumina reflectoarelor, artistul a atras de partea sa toate privirile. De atunci și până în prezent a reușit să-și construiască o carieră de succes în domeniul actoriei, iar numele său a apărut în numeroase producții cinematografice extrem de îndrăgite în rândul telespectatorilor.

Mai mult decât atât, nu doar în viața profesional are parte de multe reușite, ci și în viața personal. Artistul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa, Alina, iar cei doi au împreună și două fiice de care sunt foarte mândri.

Adi Nartea, nevoit să își modifice hainele

Chiar dacă majoritatea oamenilor îl cunosc pe Adi Nartea de pe micile ecrane, puțini sunt cei care știu că acesta este un fost manechin. Se pare că înainte să devină un actor consacrat, a activat în acest domeniu, motiv pentru care, de cele mai multe ori, hainele standard i se potrivesc de minune.

Cu toate acestea, se pare că îndrăgitul artist a început să devină din ce în ce mai atent la detalii și să fie întotdeauna la patru ace, astfel încât apelează la ajutorul unui croitor. Acesta este și motivul pentru care întotdeauna se prezintă fără cusur și întoarce toate privirile.

Mai mult, în privința costumelor se pare că are nevoie să combine măsurile, din cauza faptului că are umerii lați și brațele lungi.

Adi Nartea mărturisește că va mai face câteva vizite la croitor, întrucât vara aceasta a tras destul de mult de fiare și este într-o formă de zile mari.

Tocmai de aceea, va fi nevoit să își lărgească și cămășile. Actorul nu își face foarte multe griji în această privință, întrucât apelează la ajutorul prietenilor săi pentru a arăta întotdeauna impecabil.

„Eu am fost manechin și cam toate lucrurile se potrivesc. De obicei, când mă duc în orice magazin și probez hainele standard, mi se potrivesc. Acesta este și avantajul! De asta nu e așa de complicat. Simetria este încă în floare! Acum am croitor, sunt mult mai atent la detalii. Dacă îmi iau un sacou 52, ținând cont că sunt lat în umeri și am mâini lungi, pantalonii 52 îmi sunt largi. Trebuie să iau 50 sau 48, este nevoie să le combin cumva! Lungimea pantalonilor mereu o reglez. După această vară, trebuie să îmi mai lărgesc cămășile, căci am tras de fiare. Îi am pe prietenii mei care mă îmbracă din cap până în picioare de un an și ceva!”, a mărturisit Adi Nartea pentru Ego.ro.

Adi Nartea, nevoit să își modifice hainele, după ce a tras de fiare [Sursa foto: Instagram]