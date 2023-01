„Sunt multe lacrimi de dor și de greu” Simona Gherghe a vorbit despre asta abia după ce s-a întors în țară! Ce s-a întâmplat în timpul vacanței?!

In articol:

Simona Gheghe a avut parte de o vacanță cu peripeții în Italia alături de familia ei, acolo unde a fost nevoită să meargă la spital după ce s-a lovit cu schiurile, în urma căreia s-a ales cu o fractură la coaste. Ceea ce a fost mai rău a trecut, iar prezentatoarea TV a ajuns casă, moment în care a simțit nevoia să împărtășească cu fanii săi din mediul online experiența pe care a

avut-o cu românii stabiliți în Italia pentru o viață mai bună.

Simona Gherghe și-a exprimat profunda admirație și compasiune față de românii care au fost nevoiți să plece în străinătate, acolo unde muncesc din greu să-și câștige pâinea. Prezentatoarea TV a întâlnit români la muncă în toate vacanțele în care a mers, însă locația în care a ajuns de această dată a fost cu adevărat o surpriză pentru ea, după ce a realizat cât de mulți sunt plecați din țara în care s-au născut. În spatele zâmbetelor calde și primitoare de pe chipul românilor pe care i-a întâlnit în vacanță, Simona Gherghe a văzut mult dor și lacrimi din cauza dorului pentru casă, moment în care a decis să scrie un mesaj special pentru toți cei care se regăsesc într-o poveste similară.

Simona Gherghe, mesaj emoționant pentru românii plecați peste hotare

Simona Gherghe nu a putut nega faptul că a rămas cu gândul la românii pe care i-a întâlnit la muncă în Italia, în Ortisei, Tirolul de Sud. De această dată a mărturisit că a rămas de-a dreptul surprinsă să vadă un număr atât de mare de români veniți la muncă în comună din provincia Bolzano, regiunea Trentino-Alto Adige, locația de vacanță în care s-au aventurat de această dată.

„Ganduri pentru romanii plecati la munca in strainatate…Suntem de o zi acasa, dupa un drum obositor, dar am ramas cu gandul la oamenii din Ortisei, Tirolul de Sud. La romanii nostri de acolo. Stiu ca in Italia e o comunitate mare de romani, oameni care au plecat de acasa cu gandul la o viata mai buna. Dar atat de multi ca in Ortisei Val Gardena parca n-am intalnit niciunde in Italia. In fiecare restaurant in care am pasit, i-am gasit acolo, la treaba.

Chiar m-a intrebat Ana: “mama, dar de ce in Italia toata lumea vorbeste limba romana?” Chiar asa era… Zambitori, amabili, fericiti cand ne-au intalnit, pentru ca le-am amintit de “acasa”. Stiu ca in spatele zambetelor, sunt multe lacrimi de dor si de greu si multa, multa munca. Nimeni nu pleaca de bine de acasa, ci ca sa aduca BINELE acasa. Oameni buni si dragi, plecati la munca in strainatate, va multumesc si ma gandesc la voi! Sunteti in inima noastra! ♥️”, a fost mesajul pe care Simona Gherghe l-a postat în mediul online.