”Sunt plictisită de ideea de a ne juca de-a relațiile”. Cosmina Păsărin, fără noroc în dragoste până la 39 de ani. Actrița preferă să-și pună cariera pe primul loc

Cosmina Păsărin are 39 de ani și se declară a fi o femeie singură și disponibilă, fără prea mari așteptări de la un posibil iubit, dar cu multe lecții învățate și reguli bine stabilite.

S-a iubit cu patos cu George Vintilă și mulți credeau că relația lor va duce către o căsătorie, însă, după 12 ani petrecuți împreună, cei doi și-au spus adio.

Cosmina Păsărin vrea să iubească, dar se axează mai mult pe carieră

Astfel că, de mai bine de șase ani, bruneta nu și-a mai asumat nicio relație amoroasă, declarându-se a fi bine de una singură.

În tot acest timp, prezentatoarea și-a pus cariera pe primul loc, iar proiectele în care a fost implicată nu au fost deloc puține, ceea ce a făcut-o să ducă o viață foarte activă.

Iar timpul rămas pentru relaxare, de multe ori, spune Păsărin, preferă să și-l petreacă singură, în liniște, ceea ce o ajută foarte mult.

”În ciuda faptului că am o viață activă, am și perioade în care petrec foarte mult singură. Mă încarc foarte mult când stau singură, în liniște, acasă. Ies și singură în oraș…Am și prieteni mulți și mișto. Am zile în care îmi propun să nu ies din casă, să ma odihnesc. În ultimii 12-14 ani mi-am schimbat mult gândirea”, spune Cosmina Păsărin, notează Ciao.

Întrebată de ce singură și nu cu cineva și dacă ar exista loc în viața sa pentru acel cineva, Cosmina Păsărin a fost mai sinceră ca niciodată.

Prezentatoarea spune că în viața ei există loc de iubire, dar nu vrea să se mai mulțumească cu orice iubire.

Vedeta visează la o relație sănătoasă, frumoasă, care să o împlinească din toate punctele de vedere.

Dar, recunoaște că, punându-și mereu cariera pe primul loc, acum, fiind la cârma unui nou proiect, i-ar fi greu să se concentreze și asupra vieții amoroase, chiar și asupra uneia perfectă.

”Loc există (n.r. pentru o relație în viața sa), dar nu există bărbat. Vreau să am cu adevărat o relație frumoasă, sănătoasă. Sunt plictisită de ideea de a ne juca de-a relațiile, de-a tot felul de idei… am făcut prostia asta în trecut și nu vreau să mă mai întorc acolo. Vreau să trăiesc în liniște. Dacă aș avea acum un iubit l-aș ignora total din cauza proiectului acesta (nr. în prezent fiind prezentatoarea unui matinal)”, a mai adăugat bruneta.