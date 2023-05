„Sunt pregătită pentru anestezia generală” Vica Blochina a ajuns pe masa de operație! Vedeta a luat o decizie radicală cu viața sa

In articol:

Cu numai o zi în urmă, Vica Blochina și-a luat admiratorii prin surprindere după ce a dezvăluit că a ajuns pe patul de spital. Astăzi a venit cu noi detalii legate de starea sa de sănătate și se pare că urmează să intre în operație, fiind necesară anestezia generală.

Balerina a dat de înțeles că este vorba despre o intervenție pentru îmbunătățirea aspectului fizic, despre care speră că va fi ușoară și fără dureri.

Încă de la primele ore ale dimineții, Vica Blochina și-a pus la curent fanii cu ultimele detalii despre ceea ce are de gând să facă în orele următoare.

„Așa luni cu voie bună și cu vreme superbă! Am plecat spre spitalul privat, pentru că am de făcut o intervenție chirurgicală, cu anestezie generală, așa că am nevoie să-mi urați baftă. Despre ce este vorba vă povestesc imediat după ce ajung la spital, mai am puțin, pe la 9 dimineața cred că intru în operație”, a spus Vica Blochina, în mediul online.

Vica Blochina, intervenție chirurgicală cu anestezie generală

Chiar de pe patul de spital, cu puțin timp înainte să intre în operație, Vica Blochina a recunoscut că au cuprins-o emoțiile, mai ales că este vorba despre o intervenție care necesită anestezie generală.

Fără să spună exact despre ce fel de operație este vorba, doar a dat de înțeles că urmează să facă un pas în plus spre a obține formele pe care ea și le dorește atât de mult, respectiv să-și facă o operație de micșorare de stomac (gastric sleeve), în care va fi eliminat între 75-85%.

„Aștept să vină doctorii să mă ducă în sala de operație, iar acum stau cu perfuzie. Sunt pregătită pentru anestezia generală și, de abia acum, am început să am puține emoții, sper să nu mă doară. Nu o să vă zic acum ce intervenție fac, o să vă povestesc următoarele zile, dar voi da tag-ul doctorului și veți înțelege cam despre ce este vorba. Nu m-au încurajat prietenii, au râs puțin de mine, dar eu chiar am simțit nevoia să fac această intervenție” , a mai spus Vica Blochina.