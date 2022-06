"Sunt și surdă și chioară!" Sore are probleme mari cu vederea și auzul! Totul din cauza unui medicament administrat greșit când era mică

In articol:

Sore se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar încă de pe vremea când era adolescentă, aceasta a reușit să atragă de partea sa mulți fani. Ei bine, deși are mulți admiratori, puțini dintre aceștia știu, de fapt, că blondina se confruntă cu probleme de sănătate.

Sore l-a cunoscut pe tatăl copilului ei prin Alinei Eremia

Sore a dezvăluit că Alina Eremia a fost cea care a jucat un rol important în relația ei cu Mircea Julean. Ea a povestit că artista i-a făcut cunoștință cu celebrul avocat, iar de atunci viața i s-a schimbat radical.

"L-am cunoscut pe Mircea prin Alina Eremia-cupidon. Serios, așa a fost. Dacă Alina nu ar fi avut o idee într-o seară, nu aș fi ajuns aici, cu Erin în brațe. Chiar îi datorez. I-am spus și de fiecare o să-i spun, când o să am ocazia, că îi sunt recunoscătoare. Mi-a schimbat viața cum nu se putea mai frumos.", a declarat Sore, în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.

Sore, probleme de vedere și auz

Încă de la vârsta de 3 ani, Sore se confruntă cu probleme la nivelul auzului. Artista a povestit pe îndelete despre ce este vorba, dezvăluind că totul a pornit atunci când i s-a administrat un antibiotic greșit, însă cu toate acestea, blondina nu s-a lăsat descurajată niciodată de această afecțiune.

Mai mult decât atât, cântăreața a dezvăluit că în ciuda acestei probleme, ea a dezvoltat o altă calitate, aceea de a citi foarte bine pe buzele oamenilor.

"Nu știu dacă chestia asta se știe. Deci, eu am auz de 50%. Nu e vreo ureche 100% și alta…50% în total. Nu ți s-a întâmplat să îmi zici ceva și să n-aud? Sau să mă strigi și eu să nu-mi dau seama? Am asta de la 3 ani. De exemplu, dacă te întorci cu spatele eu aud că vorbești, dar nu înțeleg. Pot să mă chinui, aud, dar nu pot să înțeleg ce spui. Pot în schimb să citesc pe buze. Sunt și mioapă. Sunt iubita perfectă: surdă și chioară. La trei ani am avut otită de trei ori, în același an și am fost tratată cu un antibiotic greșit.", a mărturisit Sore, tot la același interviu.