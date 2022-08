"Sunt sub sedative, sub perfuzii" Durere fără margini pentru părinții Georgianei, tânăra care a murit în accidentul aviatic din Giurgiu! Cei doi sunt în stare de șoc

In articol:

Destin crunt pentru o tânără originară din Panciu (Vrancea). Georgiana a sfârșit într-un mod tragic, chiar cu câteva zile înainte de a împlini 29 de ani, după ce avionul de mici dimensiuni în care se afla s-a prăbușit într-o pădure din județul Giurgiu.

Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru ea și pentru pilot.

Citeste si: "Așteptam să jucăm la nunta voastră!". Mesajul sfâșietor primit de iubitul tinerei de 28 de ani care a murit în accidentul aviatic din Giurgiu

Georgiana a murit pe loc, în urma accidentului aviatic

Georgiana primise cadou zborul de la iubitul ei, care știa că este pasionată de astfel de activități. Din nefericire, însă, a fost ultimul dar pe care tânărul i l-a putut face, înainte ca ea să se stingă din viață. Avionul în care se afla s-a prăbușit brusc într-o pădure din județul Giurgiu.

În urma impactului, Georgiana și Valentin Anghel, pilotul aeronavei, au decedat pe loc. Părinții fetei sunt încă în stare de șoc și nu se pot obișnui cu gândul că nu-și vor mai putea vedea fiica niciodată: "Sunt sub sedative, sunt sub perfuzii. Dimineaţă când am ajuns erau întinşi în pat, sub perfuzii, să facă faţă situaţiei.", a povestit o verișoară a Georgianei, pentru observatornews.ro.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Georgiana, tânăra decedată în accidentul aviatic de la Giurgiu [Sursa foto: Facebook]

"Aș fi ales fără să clipesc să fiu în locul tău la zborul ăla"

Iubitul Georgianei a postat un mesaj dureros în mediul online, la scurt timp de la tragedie. Tânărul susține că ar fi preferat să fie el în locul femeii pe care o iubea: "Îți mulțumesc pentru Beth Hart, îți mulțumesc pentru infinitele momente de bucurie, îți mulțumesc pentru că ai avut răbdare cu mine și nu am înțeles niciodată de ce ai făcut-o cu atâta grijă de mine, asta ai făcut!

Citeste si: El este Valentin Anghel, pilotul care a murit carbonizat, după ce avionul pe care îl pilota s-a prăbușit în Giurgiu. Era însoțit de o tânără de 28 de ani

Ai avut grijă de mine. Te iubesc și sper măcar ție să îți fie bine. Știi că aș fi ales fără să clipesc să fiu în locul tău la zborul ăla și aș fi zâmbit înainte de impact împăcat că sunt eu și că nu mai urmezi tu.", a scris tânărul, pe contul personal de Facebook.

Georgiana, tânăra decedată în accidentul aviatic de la Giurgiu, alături de iubitul ei [Sursa foto: Facebook]