„Suntem gata să acționăm”. Anunțul făcut de Kamala Harris în România! Mii de militari americani, gata să apere flancul estic

Ziua de 11 martie 2022, pentru statul român, este una foarte importantă. În timp ce în țara vecină continuă atacul armat al lui Putin, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a ajuns la București, după ce a vizitat inițial Polonia.

Oficialul american a avut o discuție cu șeful statului, Klaus Iohannis, despre pregătirea NATO de-a interveni în cazul în care Rusia își extinde invazia, abordând și situația trupelor militare americane dislocate pe

teritoriul românesc, 2.000 de militari fiind gata să apere flancul estic. Discuția celor doi a continuat ulterior și în prezenșa lui Nicolae Ciucă, Florin Cîțu și a lui Marcel Ciolacu.

Kamala Harris [Sursa foto: Captura TV]

Kamala Harris, din România, declarații despre atacul Rusei

În cadrul declarației de presă pe care a făcut-o, Kamala Harris a ținut să sublinieze că orice țară atacată de Rusia, care face parte din NATO, înseamnă automat atacul alianței de către liderul de la Kremlin, lucru ce nu va fi permis de NATO și SUA. Astfel, oficialul a scos în evidență angajamentul și solidaritatea alianției NATO și al Statelor Unite ale Americii față de țara noastră, complet implicată în gestionarea crizei refugiaților de peste graniță. Implicare ce vine și din partea statului pe care-l reprezintă, subliniază ea, prin acordarea unui ajutor de 13, 6 milioane de dolari.

„Mulțumesc pentru prietenia constantă și pentru parteneriatul pe care îl avem. Am avut cu președintele Iohannis o discuție foarte productivă în privința întăririi parteneriatului. Suntem gata să acționăm și să înțelegem că un atac asupra unei țări NATO este un atac asupra NATO. Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul acestei alianțe. Sunt aici ca să întăresc acest angajament și ca să mulțumesc poporului român. Vom apăra principiile noastre și integritatea teritoriilor independente. Este clar că tot ce trebuie să facem este inclusiv acela de-a fi aliați. Am trimis un batalion de 1.000 de militari, deci avem în total 2.000 de militari, care sunt gata să apere flancul estic. Am întărit acțiunile de descurajare și de întărire colectivă. Îi mulțumesc președintelui Iohannis pentru rolul de lider al flancului de est. Vă mulțumesc și pentru ajutorul acordat poporului ucrainean. În SUA am întreprins o acțiune de ajutor a Ucrainei, în valoare de 13,6 miliarde de dolari. SUA și România vor face tot ce este necesar pentru a acorda asistență umanitară. Se va mai aproba un pachet în valoare de 4 miliarde de dolari pentru asistență umanitară. Ultima oară am trimis 1.000 de trupe. Așa cum românii știu, e o situație în dinamică și noi analizăm zilnic nevoile din regiune. În ce privește viitorul comportament al lui Putin, nu pot specula. Dar suntem clari că un atac asupra uni stat membru e un atac asupra tuturor”, a spus Kamala Harri s la București.

Mai mult decât atât, Kamala Harris a trimis mulțumiri și poporului român, care a fost și este în continuare un real sprijin pentru refugiații ucraineni.

Vicepreședintele SUA clasifică implicarea românilor în criza ucrainenilor care fug din calea morții drept un act de solidaritate extraordinară, rar întâlnită.

”Aș vrea să mă adresez poporului român și să-i mulțumesc din partea SUA. România a fost extraordinară pentru curajul și solidaritatea dovedite în această perioadă. România a fost un centru al acestei asistențe umanitare. Și de aceea suntem aici, pentru a mulțumi președintelui și poporului român. SUA au o prezență continuă și rotativă în România”, a mai spus Kamala Harris.

Totodată, în fața poporului român, oficialul american a vorbit și despre sancțiunile impuse până acum Rusiei, din dorința de a opri războiul din Ucraina. Kamala susține că, deși SUA a încercat să aplaneze conflictul ruso-ucrainean pe cale diplomatică, opunerea lui Vladimir Putin și faptele sale dure au dus la prăbușirea țării sale din punct de vedere economic.

„SUA au încercat să se angajeze în diplomație activ. Putin nu a vrut însă să se angajeze în diplomație. Putin urmează un manual (playbook). De aceea am luat sancțiuni istorice care au dus la prăbușirea rublei și prăbușirea ratingului de țară. Rusia are un comportament atroce”, a adăugat Kamala Harris.

În ceea ce privește atacul lui Putin asupra civililor, Kamala Harris clasifică gestul acestuia ca fiind un act criminal, situație în care America este dispusă să ofere în continuare ajutor celor care fug din propria țară pentru a-și salva viața.

„Suntem clari: orice atac intenționat asupra civililor este oribil și este o crimă. Știm clar îngrijorările din regiune. Când ne uităm la acțiunile lui Putin, e dureros de privit. Ucrainenii vor doar să trăiască în propriile case, să meargă la bisericile lor, să își crească copiii. Acum, ei sunt obligați să fugă. Am văzut ce s-a întâmplat la maternitate din Mariupol. Suntem angajați să ajutăm. Iar președintele Biden a spus că democrația are un preț. Uneori e dificil”, a concluzionat Kamala Harris.