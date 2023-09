„Suntem mai buni” Pescobar a redeschis restaurantul din Timișoara, la câteva zile după ce ANPC i-a pus lacătul pe ușă! Ce se întâmplă acum cu afacerea sa

In articol:

La doar câteva zile după ce inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului au decis închiderea temporară a 3 dintre restaurantele deținute de Paul Nicolau, zis și „Pescobar”, afaceristul a anunțat că locația sa din Timișoara a fost redeschisă.

Pescobar a redeschis un restaurant

După mai multe controale, comisarii ANPC au luat decizia de a închide, temporar, mai multe restaurante deținute de Paul Nicolau, după ce au găsit mai multe nereguli în interiorul acestora. Afaceristul a fost foarte deranjat de hotărârile luate de instituția statului și a făcut mai multe declarații controversate în ultimele zile, însă se pare că a revenit la gânduri mai bine.

Ieri, bărbatul a dezvăluit că restaurantul său din Timișoara a fost redeschis și că toate problemele au fost rezolvate. Pentru ca acest lucru să fie posibil, Pescobar a mărturisit că a angajat personal nou și că locația lui a fost îmbunătățită. Mai mult, afaceristul le-a mulțumit autorităților pentru că, spune el, i-au deschis ochii și l-au ajutat să se perfecționeze.

„Dragilor avem și vești bune. Am redeschis la Timișoara. Am învățat din greșeli, acum suntem mai buni, mai bine puși la punct. Mulțumim frumos autorităților că ne-au deschis ochii și știm ce vom face de acum înainte și cum să facem mai bine. Am angajat și personal nou, mai acreditat, care să știe reguli, chestii. Eu îmi fac în continuare misiunea mea de a îmi promova peștele și fructele de mare din cadrul companiilor familiei mele. Atât s-a putut, istoria și povestea merg mai departe. Așa că sunt fericit după trei zile de multe încercări, dar mereu cu Dumnezeu înainte în suflet și toate se rezolvă. Mulțumim frumos pentru toată susținerea! Doamne ajută și vă așteptăm la Timișoara”,

a spus Pescobar, într-un filmuleț postat pe Instagram.

Paul Nicolau, despre consecințele închiderii restaurantelor lui

La câteva zile după ce unele dintre locațiile deținute de el în două orașe din țară au fost închise de ANPC, Pescobar a dezvăluit că prejudiciul adus afacerilor lui este unul foarte mare. Pe de altă parte, afaceristul nu se declară foarte afectat de situație, declarând că, în continuare, restaurantele sale sunt pline de clienți, chiar dacă unele dintre ele s-au confruntat cu probleme după controalele efectuate de ANPC. De asemenea, după ce a reușit să redeschidă restaurantul din Timișoara, Paul Nicolau a declarat că va schimba cu totul și locația din Herăstrău, pentru a-și primi, cât mai curând, din nou clienții. Ba mai mult, are de gând să inaugureze un nou spațiu, în Cluj.

„Îmi tot spun prietenii despre prejudiciul creat afacerii. Prejudiciul nu poate fi încă măsurat, este imens. Dar totodată, clienții nu sunt afectați și nu se lasă duși cu zăhărelul de cât de mult s-a inflamat, și în minciună, acest caz. Așa că aseară a fost full la restaurantul din București, în seara asta va fi full la Timișoara. Clienții mei vin în continuare deoarece au văzut ce s-a întâmplat. Un ochi fin și bun a văzut cum a fost. Așa ca locația din Herăstrău sperăm s-o punem la punct în câteva zile. Va mai dura ceva, că modificăm tot. În Snagov, într-o lună de zile și foarte repede, trag de mine, să deschid la Cluj”, a povestit Paul Nicolau în mediul online.