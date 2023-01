”Suntem nehotărâți și indeciși” Anda Adam a făcut un anunț surprinzător despre nuntă. Nimeni nu se aștepta la una ca asta, după ce s-a căsătorit civil în secret

In articol:

Anda Adam iubește din nou, după divorțul de tatăl fetiței sale, ba chiar, ceea ce simte este atât de puternic, încât la sfârșitul anului trecut, vedeta a spus iar ”DA” în fața ofițerului de stare civilă.

Ea și Yosif s-au căsătorit civil în mare secret, având aproape doar câțiva prieteni și familia, luând pe toată lumea prin surprindere.

Anda Adam vrea să facă nuntă ca-n povești

Însă acum, când se pregătesc și de petrecerea de nuntă, dar și de cununia religioasă, cântăreața spune că lucrurile vor sta cu totul diferit.

Și pentru că-și doresc un eveniment grandios, artista mărturisește că ea și soțul ei încă sunt în stadiul în care se gândesc și se răzgândesc în ceea ce privește cea mai importantă zi.

Căci își doresc ca marea zi din viața lor să arate impecabil, bifând toate dorințele pe care le au în această privință.

”Vrem să fim deciși și hotărâți în ceea ce privește petrecerea și nunta în sine, tocmai de aceea pentru că era final de an nu am vrut să ne grăbim și să facem lucrurile pe grabă, iar deocamdată am pus cozonacul la dospit și vedem ce idei trăsnite ne trec prin cap ca să planificăm și o nuntă așa cum ne dorim noi foarte tare”, a spus Anda Adam, conform Spynews.ro.

Și pentru că-și doresc o nuntă ca în povești, Anda Adam declară că anul acesta, în vară sau în toamnă, la nunta ei se va aduna multă lume bună din showbiz.

Colegii de breaslă, dar și mulți oameni de televiziune se vor afla pe lista de invitați, căci Anda vrea ca cea mai fericită zi din viața sa să și-o petreacă înconjurată de toți cei care contează și care sunt aproape de sufletul ei.

”Suntem nehotărâți și indeciși, dar cu siguranță nu vom ține ascuns. Nu vom face nuntă fără să anunțăm lumea, e un motiv de bucurie și o să vreau să invit toți oamenii din showbiz care îmi sunt prieteni. Așa că nu va fi nimic de ascuns pentru că ne dorim ca cei care ne sunt aproape să ne fie alături într-un moment ca acesta și la un super petrecere pe care o vom organiza”, a mai spus viitoarea mireasă.