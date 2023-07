„Sunteți fără scrupule” Jador, scos din sărite de mai multe fane! Artistul le-a dat replica direct din cadă! Ce l-a enervat pe cântăreț?

In articol:

Jador a fost tras la răspundere în mediul online, mai ales de fete, după ce s-a „jucat” cu o pasăre moartă, în încercarea de a-l speria pe bunul său prieten, Bogdan Mocanu. În acel moment, artistul a primit mai multe mesaje prin care era criticat că nu are milă de pasăre și că gestul său nu este deloc unul care să îi facă cinste.

Văzând că din ce în ce mai multă lume are tendința să-i adreseze aceleași replici după ce a făcut imaginile publice cu pasărea, a decis să transmită un mesaj tuturor în care să spună exact cum stau lucrurile din punctul său de vedere.

În aceste momente, Jador se află în Constanța alături de bunul său prieten, Bogdan Mocanu, acolo unde a susținut mai multe concerte. După ce câteva zile a petrecut alături de iubita sa, Alexandra Hoder, în Germania, acolo unde tânăra studiază, artistul a venit în România pentru a-și onora evenimentele, însă se pare că nu a dus lipsă de peripeții și nici de discuții în contradictoriu!

Citește și: „Când nu voi mai fi eu” Vali Vijelie s-a gândit la momentul în care se va retrage din muzică! Din ce își va câștiga artistul traiul atunci când nu va mai urca pe scenă

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Anchetă pentru casa răposatului Ion Dolănescu. Vecinii s-au unit împotriva fiului Ionuț Dolănescu. Mărul discordiei- stirileprotv.ro

Jador le-a dat replica tuturor celor care l-au tras la răspundere

Aflat chiar în cadă, în timp ce își făcea o baie binemeritată, Jador s-a aprins și a decis să spună lucrurilor pe nume. Artistul este de părere că toți cei care i-au transmis astfel de mesaje legate de pasăre sunt doar ipocriți și că, de fapt, ei nu știu decât să judece, fără să se uite la propriile acțiuni, în condițiile în care consumă carne la fiecare masă din zi.

Fără ezitare, i-a numit pe toți cei care l-au criticat infantili și lipsiți cu adevărat de judecată, neputând sau nevrând să pună în balanță propriile acțiuni legate de animale.

„Nu am putut să nu observ mesajele pe care le-am primit din partea fetelor, mai ales. «Săraca pasăre», era o pasăre moartă pe care am luat-o și încercam să-l sperii pe Bogdan cu pasărea. Dacă vă zic câte păsări am tăiat eu când eram mic și le băgam la burtă o să râdeți. Dar când mâncați carne, nu mai ziceți «săracul animal»? «Săraca pasăre…» Vezi că sunteți infantili, oameni buni, și fără scrupule și nu vă gândiți în realitate care sunt efectele pe care voi le produceți în societate, ci doar judecați. Mâncați carne de vă omorâți, nu există masă la care să nu aveți carne, nu vă prostiți. Dacă vreți cu adevărat să ajutați societatea, nu mâncați carne, simplu.”, a

spus Jador în mediul online.

Citeste si: „Mi-au descoperit la plămâni o tumoare de 5 centimetri, cele pe creier sunt mici, de 15 mm fiecare, dar sunt 7, și la glandele suprarenale au văzut metastaze.” Cui i-a cerut Rona Hartner ajutorul, după ce a aflat că boala ei a recidivat- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Azilele groazei: Focar de râie descoperit în azilul din Mureș. Primele declarații ale patronului: „Nu erau legați!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul devastator pentru care Sinead O'Connor își rădea mereu părul din cap- radioimpuls.ro

Citește și: „Nu las pe nimeni să își bată joc” Jador a pus capăt definitv celei mai mari suferințe care îl chinuia de luni bune! Artistul a trăit cu povara până acum