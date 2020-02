Ajunsă acasă, după ce a stat câteva ore bune internată la Urgențe, la Spitalul Universitar din Capitală, Daniela Crudu lșe-a povestit celor din familie ce s-a întâmplat în noaptea de dinainte.

Citeste si: Cine este iubitul Danielei Crudu! A bătut-o și am mutilat-o după câteva luni de dragoste fierbinte

Citeste si: Daniela Crudu, bătută cu sălbăticie! Vedeta a fost călcată în picioare! Exclusiv

”Daniela este, acum, ceva mai bine. E adevărat că este vânătă, este umflată la față, că nasul i-a fost afectat și o mai supără, dar, din fericire, nu mai are alte dureri. Adică, la corp, este ceva mai bine acum. Zilele viitoare vom merge la medicii ei, să vedem ce se va face, probabil va fi și operată de domnul Vitalie, medicul ei. Dar asta vom vedea, aici trebuie să vorbească medicii, nu mă pricep eu”, ne-a spus, în exclusivitate, Ana, sora victimei furiei iubitului, Daniela Crudu.

Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit Ana, sora Danielei Crudu, totul a pornit din motive greu de explicat. ”Nici noi nu înțelegem de ce a bătut-o pe Daniela. Ca de obicei, a pornit dintr-o ceartă aiurea, dar pe un fond de gelozie, cu băutură, lucrurile s-au petrecut cum s-au petrecut. Are ordin de restricție acum, să sperăm că lucrurile se vor așeza. Daniela este in continuare in stare de soc”, ne-a mai spus Ana, sora Danielei Crudu.

Daniela Crudu a ajuns la Urgențe

În noaptea de sâmbătă spre duminică, un incident șocant a zguduit lumea bună a Capitalei, Daniela Crudu fiind victima unui eveniment înfiorător. Mai exact, Daniela Crudu a ajuns la Urgente, la Spitalul Universitar din Capitală, desfigurată în urma unei agresiuni. Cu mâinile și picioarele făcute praf, bătută cu sălbăticie, Daniela Crudu a ajuns, de Urgență, la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Universitar din Capitală, vedeta fiind, fără îndoială, agresată în timpul nopții. Culmea, ea fusese, până să ajungă la Urgențe, la un eveniment într-un restaurant de lux din București, alături de cea mai bună prietenă ale sale, Mădălina Pamfile. Acolo, Daniela Crudu, conform postările ei de pe Instagram, a avut parte de o seară cât se poate de plăcută, cu muzică și dans.

Daniela Crudu a solicitat intervenția Poliției după ce a fost bătută

“La data de 09 februarie a.c., în jurul orei 5:30, Secția 25 Poliție a fost sesizată prin apel 112 de către o femeie, de 30 de ani, cu privire la faptul că este agresată fizic de iubitul ei. Polițistii sosiți la fața locului, au luat legătura cu persoana vătămată care și-a rezervat dreptul de a depune plângere la acel moment. Femeia a fost transportată la o unitate spitalicească pentru în grijiri. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri și alte violențe”, se arată în comunicatul oferit de oficialii Poliției din Capitală.

Daniela Crudu, solicitată pentru pictoriale fierbinți

Cu toate acestea, Daniela Crudu nu este deloc ”ieftină” când vine vorba să își împrumute imaginea, cu atât mai mult cu cât a investit, la rândul ei, sume serioase în remodelarea cororală, fie că este vorba de operații estetice sau banalele tratamente de înfrumusețare.

Daniela Crudu este solicitată, cât de des se poate, pentru a face tot felul de ședințe foto, care mai de care mai sexy. Dezinhibată din cale afară, Cruduța nu refuză nimic, ea făcându-și timp pentru fiecare contract, pentru fiecare ședință foto. Cuminte din cale afară, în momentul în care negociază contractul, Cruduța cere sume uriașe de bani pentru ședința foto, dar, ajunsă în fața fotografului, fosta asistentă TV acceptă să pozeze în ipostaze mai sexy chiar și decât pictorialele din Playboy pe care le-a realizat cu ani buni în urmă. ”Daniela Crudu este, la ora actuală, cea mai scumpă vedetă pentru ședințele foto în lenjerie intimă. E adevărat, nu e deloc inhibată, satisface toate cerințele celui care o plătește. Dar, în fapt, fiecare fotografie care apare cu ea costă în jur de 100 de euro”, spun amicii frumoasei Daniela Crudu. Din păcate, probabil, Daneial Crudu, după ce a fost bătută de iubit, va fi nevoită să ia o pauză în a apărea în pictorialele care i-au adus celebritatea.