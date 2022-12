SuperLiga: FC Botoşani - FCSB. Echipa aliniată de Leo Strizu, la debutul pe banca roş-albaştrilor

In articol:

S-a încheiat pauza pentru FCSB, care va juca împotriva lui FC Botoşani primul meci oficial după aproape trei săptămâni. Partida care va începe la ora 19:00 va fi prima cu Leo Strizu pe banca roş-albaştrilor.

SuperLiga: FC Botoşani- FCSB. Echipele probabile

FCSB are ocazia să se apropie de liderul Farul Constanţa, dacă va obţine cele trei puncte din meciul restanţă cu FC Botoşani. Roş-albaştrii au acum cu 15 puncte mai puţin decât echipa dobrogeană, dar au şi cu două jocuri mai puţin. Diferenţa s-ar putea micşora la doar nouă puncte, dacă FCSB se va impune în confruntările cu FC Botoşani şi cu CFR Cluj, a doua partidă restantă.

FCSB va înfrunta o echipă care are un sezon sub aşteptări. FC Botoşani ocupă locul 12, cu doar 20 de puncte şi este fără victorie de patru etape. Moldovenii şi-au schimbat şi ei antrenorul. Mihai Teja a fost demis, iar în locul său a fost instalat secundul Mihai Ciobanu.

Statistica este clar de partea roş-albaştrilor, înaintea duelului de la Botoşani. FCSB a pierdut o singură partidă împotriva moldovenilor, în toată istoria.

Singurul succes al botoşănenilor în faţa roş-albaştrilor a avut loc în 2019. În rest, FCSB a câştigat 17 meciuri, iar 5 confruntări s-au încheiat la egalitate.

Echipele probabile:

FC Botoşani: 1. Pap- 19. Patache, 44. Sadiku, 21. Boli, 77. Dragu- 6. Dican- 7. Petkovski, 4. Ivanov, 99. Zabou, 9. Mateus- 20. M. Roman II

Antrenor: Mihai Ciobanu

FCSB: 32. Târnovanu- 28. Pantea, 5. Dawa, 16. Tamm, 33. Radunovic- 27. Olaru, 8. Șut, 26. Oaidă- 98. Cordea, 11. Miculescu, 10. Oct. Popescu

Antrenor: Leo Strizu

Arbitru: Găman George Cătălin (Craiova)/ A1: Mitruţi Daniel (Craiova), A2: Marchidanu Marius Cristian (Brăila)/ Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi), Arbitru AVAR: Vornicu Adrian (Iaşi)

Leo Strizu, un dur pe banca lui FCSB

Leo Strizu va fi antrenorul din acte al lui FCSB. De fapt, Mihai Pintilii va pregăti în continuare echipa, însă nu îşi poate exercita funcţia de principal, pentru că nu deţine Licenţa Pro de antrenor. Leo Strizu a fost prezentat la FCSB, dar alegerea lui Gigi Becali a stârnit o mulţime de controverse. Noul tehnician al roş-albaştrilor a mai fost principal doar la FCSB 2 şi la Unirea Constanţa.

Leo Strizu [Sursa foto: MediaFax Foto]

"La FCSB e cu totul altfel. Acest grup din staff-ul tehnic îi conține pe MM, Pintilii, Filip, Thomas Neubert, antrenorul cu portarii, medicii, toți sunt importanți. Suntem o familie, fiecare are câte un punct de vedere asupra pregătirii, asupra meciului. Am o relație de prietenie cu Pintilii, Filip e jucător crescut de mine, Thomas Neubert a dus echipa, fizic, la un nivel foarte bun. Pe voi vă interesează cine conduce. Situația este foarte benefică. E normal ca orice antrenor, în momentul în care vine la FCSB, să aibă un colaborator gen Pintilii", a declarat Leo Strizu la conferinţa de prezentare.

Leo Strizu [Sursa foto: Captură FCSB TV]

Pe lângă lipsa experienţei la nivelul primei ligi, Leo Strizu are şi faima unui antrenor extrem de dur, acuzat în trecut că îşi bătea jucătorii. "Am fost un antrenor dur, într-adevăr, dar asta pentru că îmi doream foarte mult. Într-adevăr, m-am dat la jucători, dar mă dădeam la ăia care duceau greul în echipă. Am fost un pic mai agresiv, dar așa am fost și ca jucător", a mai spus Strizu.

Leo Strizu a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare în 2007, pentru trafic de influenţă.