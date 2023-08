„Surorile” Cum arată surorile mamei Geta! Ileana Sterp a făcut publică imaginea rară cu familia sa

In articol:

Cu o zi în urmă, familia Sterp a fost prezentă la o nuntă în familie, la verișoara primară a lui Culiță, în locul natal al Mamei Geta. De această dată, Getuța a fost nașă alături de partenerul său de viață, motiv pentru care cu toții au fost prezenți la eveniment, în afară de Culiță, care se străbate țara în lung și în lat la evenimente.

Nici Ileana nu a putut lipsi de la petrecere, având ocazia să se întâlnească cu întreaga familie din partea mamei sale, inclusiv cu cele două surori ale acesteia.

Cu această ocazie specială, Ileana Sterp a postat în mediul online o fotografie rară cu mama sa și cu trei dintre surorile ale sale, care seamănă leit una cu alta. Cea mai mare soră din familia Sterp întotdeauna s-a arătat foarte atașată de ceilalți membri ai familiei, iar acum a avut ocazia să se revadă cu mulți dintre ei, la nunta verișoarei sale primare.

„Surorile”, a fost mesajul pe care l-a postat Ileana Sterp în mediul online, în dreptul imaginii cu mama și mătușile sale.

Ileana Sterp, mămică pentru a doua oară

Ileana Sterp a devenit mămică pentru a doua oară în urmă cu circa 3 luni, însă pentru prima dată mămică de băiat.

După ce micuțul său a venit pe lume, a împărătșit cu admiratorii săi experiența pe care a avut-o în timpul nașterii, care s-a dovedit a fi similară cu cea pe care a avut-o atunci când micuța Carla a venit pe lume.

„Damir a avut 4,6 kg. Mult, cam mult. Da, am fost cusută. Și la prima naștere, dar și acum, am fost tăiată. Mi s-a spus «Urmează să te tăiem un pic» și, apoi, cusută, bineînțeles. Acum, încă am ațele, dar se vor duce singure. Cred că, în maxim o săptămână, nu o să le mai am”, a povestit Ileana Sterp pe canalul ei de YouTube.

