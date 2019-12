“Bravo, ai stil! Celebrities”, show-ul care va debuta in curand, la Kanal D, va aduce in fata telespectatorilor concurente deja cunoscute publicului larg din Romania, acestea fiind deja obisnuite cu interactiunea cu fanii.

Catalin Botezatu, Raluca Badulescu si Maurice Munteanu, cei trei jurati “Bravo, ai stil! Celebrities”, dar si Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii de fashion de la Kanal D, sunt pregatiti pentru intalnirea cu concurentele care se vor duela stilistic, in noul sezon al cele mai iubite competitii de moda din Romania.

Raluca Tănase, Calina Dumitrescu și Maria Ilioiu, concurente la Bravo ai stil! Celebrities

Primele trei concurente pe care telespectatorii le vor putea urmari in show-ul “Bravo, ai stil! Celebrities” sunt persoane publice, apreciate de zeci de mii de fani, pentru stilul vestimentar personal, personalitatea puternica, si usurinta cu care reusesc sa ajunga la inimile acestora.

Raluca Tanase, cantareata, componenta a trupei “Bambi”, este pasionata de muzica si moda. Aceasta si-a inceput cariera artistica de la o varsta frageda, avand numeroase aparitii TV, in emisiuni care au propulsat-o rapid in preferintele muzicale ale romanilor. Numeroasele piese lansate de-a lungul timpului au devenit hituri pentru generatii intregi. Un exemplu este melodia “Doi ochi caprui”, difuzata pe toate posturile de radio si TV de la vremea respectiva. De atunci si pana in prezent, trupa “Bambi” a continuat sa aiba acelasi succes urias; in 2011, acestea castiga Discul de Aur, cu albumul “Imi cant iubirea”. Incepand din anul 2015, Raluca si Denisa Tanase, sora acesteia, si-au inceput cariera solo. Raluca Tanase mizeaza pe faptul ca isi stapaneste cu usurinta emotiile si acest lucru ii va conferi un atu in fata celorlalte rivale din competitia “Bravo, ai stil! Celebrities”.

“Sunt o persoana care are mereu un cuvant de spus in ceea ce priveste arta, care nu renunta usor si care demonstreaza mereu implicare. Stapanesc foarte bine emotiile, iar atunci cand simt presiune nu ma pierd usor. În această competiţie sunt dispusa sa merg pana unde este corect sa ajung si sa invat ca sa pot progresa!”, spune Raluca Tanase.

Calina Dumitrescu este o tanara indrazneata, care s-a lansat cu mult curaj in showbiz, mostenind talentul pentru arta de la mama ei, Catinca Roman. Este un model pentru tanara generatie, in materie de styling, fiind urmarita pe retelele sociale de mii de fani. Calina Dumitrescu se declara a fi nonconformista atunci cand vine vorba despre a-si pune ideile in practica, si se descrie ca fiind un artist total, in cautarea identitatii sale.

“Sunt un spirit liber, o nonconformistă, un suflet de artist. O femeie in devenire care își caută cea mai bună versiune a ei si care muncește cu ea pentru a reuși acest lucru. Sunt o luptătoare, deși emoțiile ma copleșesc uneori. Asta nu ma împiedică să renasc de fiecare dată precum o pasăre phoenix, din propria cenușă”, spune concurenta.

Maria Ilioiu, cea de-a treia aspiranta la titlul de cea mai stilata celebritate din tara, este cunoscuta publicului din Romania ca fiind cea mai carismatica concurenta in unul dintre cele mai urmarite reality show-uri televizate. Tanara spune despre aceasta nou experienta in cariera sa, din postura de concurenta in “Bravo, ai stil! Celebrities”, ca isi va demonstra calitatile vestimentare, aparandu-si opiniile cu orice pret in ceea ce priveste alegerile sale in materie de styling.

“Vreau să mă cunoașteți exact așa cum sunt. Vreau sa demonstrez cine sunt și ce pot! Sunt sinceră, fidelă, iubitoare, pasională și vehementă!”, afirma Maria Ilioiu.

Vom reveni, in curand, cu detalii despre celelalte concurente care se vor alatura primelor trei anuntate, in cel mai iubit show de fashion din Romania, “Bravo, ai stil! Celebrities”.