Surpriză de proporții pentru fanii lui Nicole Cherry! Cum s-a afișat cântăreața pe internet: „Este însărcinată din nou?”

Nicole Cherry se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Vedeta i-a cucerit, fără doar și poate, prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

Ei bine, însă, la un an de când a adus-o pe lume pe fiica sa, Anastasia, fanii cred că Nicole este însărcinată, din nou, asta pentru că vedeta a apărut pe scenă, în cadrul unui eveniment, cu o burtică suspectă la vedere.

„Este însărcinată din nou”, a scris un internaut, în secțiunea de comentarii a unui videoclip cu Nicole Cherry, care a apărut pe rețelele de socializare.

Nicole Cherry, dezvăluiri despre un al doilea copil, dar și ce educație îi oferă fetiței sale: „Nu aș forța-o niciodată să fie artist”

În timp ce unii fani cred că vedeta va deveni mămică pentru a doua oară, alți internauți au avut o altă părere: „Arată ca o mămică extraordinară”, „E normal, a născut”, „Arată superb”.

Nicole Cherry [Sursa foto: Captură Video]

Ce spune Nicole Cherry despre o a doua sarcină

În urmă cu ceva timp, Nicole Cherry a vorbit despre o eventuală a doua sarcină.

Concret, tânăra mămică a explicat că atunci când era însărcinată cu Anastasia era convinsă că, de fapt, va avea un băiețel, însă acest lucru nu i-ar displăcea pe viitor, dacă ar fi să devină mămică pentru a doua oară.

„Mult timp am crezut, până să aflu ce va fi Anastasia, că voi fi mamă de băiat. Mi se părea mie că am față de mamă de băiat și cred că și oamenii îmi spuneau mai des asta. Dar, până la urmă, nu știi a doua încercare ce urmează. După experiența pe care am acumulat-o în ultimul an cu Anastasia, e greu cu fetițele. Cred că e mai ușor cu băieții și din ce am auzit eu, aș opta pentru un băiat”, a declarat Nicole cherry.

Nicole Cherry și fiica sa, Anastasia [Sursa foto: Instagram]