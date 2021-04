Surpriza lui Jador de la Survivor! Vestea uriașă a încins internetul: "Nu ne vine să credem așa ceva!"

In articol:

Jador a pregătit terenul pe plan muzical înainte de a pleca în Republica Dominicană și a înregistrat mai multe piese care au fost lansate în timp ce el se află în competiție.

Loredana Groza și Jador, piesă-surpriză pentru fani

Astfel, fanii nu i-au simțit lipsa, pentru că vocea sa le-a răsunat în urechi și în acest timp.

Jador e plecat în Republica Dominicană, dar rezultatul muncii sale dinainte de a pleca s-a văzut și azi când a apărut o nouă piesă. Surpriza este cu atât mai mare cu cât ultima piesă reunește nume mari din muzica românească: Loredana, Jador, Florin Salam, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Bărbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Vali Vijelie și Costi Ioniță.

Citeste si: În ce relații au rămas Jador și Georgiana Elisei după despărțire. A fost marea lui iubire

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Anunțul a fost făcut de marea cântăreață care a postat și videoclipul piesei pe pagina sa de Facebook.

Cum era de așteptat părerile sunt împărțite. Fanii Loredanei critică colaborarea artistei cu maneliști, în timp ce fanii muzicii de petrecere aplaudă apariția acestei piese.

"Nu îmi vine să cred! Așa ceva! Așa colaborare!", este unul dintre comentarii.

"Hai că ai făcut-o și pe asta! Ești absolut imprevizibilă, Loredana! În afară de vreo două personaje, eu îi consider pe toți foarte talentați și chiar dacă nu e cea mai reușită colaborare a ta, sună binișor! Clar pe radio nu va ajunge.",

este părerea unui fan.

"Atâta răutate pe internetul ăsta că nu îmi vine să cred. Loredana mereu a încercat lucruri noi, ați uitat că a cântat și încă cântă și muzică lăutărească. Nu mai jigniți și nu mai criticați voi oamenii că nu sunteți în măsură să o faceți.", a scris o fană.

Piesa intitulată "Fericire" a adunat 136.000 de vizualizări în doar câteva ore.

Citeste si: Jador, reacție incredibilă la Survivor România după ce Raluca Dumitru și Irisha au intrat în competiție. „Băieții sunt în călduri!”

Jador, favoritul publicului la Survivor: "Jadorașii mei mă iubesc"

Jador și-a dat seama cât este de iubit odată cu participarea la Survivor. El a ieșit de cele mai multe ori favoritul publicului, fiind cel mai votat concurent din echipa faimoșilor.

Jador a declarat că cel mai greu în competiție îi este fără muzică și familie și a învățat în timpul petrecut în Republica Dominicană să aprecieze mai mult ceea ce are în viața sa.

”Am realizat toate astea. Dumnezeu mi-a dat mai multe decât puteam duce. Am ajuns să cânt cu cei mai mari și să vorbim de la același nivel. Pentru mine e ceva wow. Și totuși nu eram mulțumit de cine sunt, voiam mai mult, mai mult. Era un egoism. Nu am făcut foamea numai aici. Am făcut foamea toată viața să ajung aici. Într-o zi, mi-am dat seama când am venit la un joc că am văzut o mașină pe care o am acasă. Dar înainte, de asta am zis ca e a unui bogătaș. Nu sunt un bogătaș, dar o am. Mi-am dat seama că am o viață furmoasă și mulțumesc că mi-ați dat ocazia să fac lucrurile astea frumoase aici.”, a spus Jador la Survivor.