In articol:

Iulia Vântur, legătura neștiută cu un concurent de la Exatlon! Iulia Vântur s-a stabilit de câșiva ani în India, acolo unde a renunțat la cariera în televiziune, dar a ales calea...cinematografiei. Românca a jucat deja în producții de la Bollywood, iar în viața privată, pare că relația pe care o are cu Salman Khan este una destul de bună, în ciuda derapajelor amoroase ale celebrului actor.

Iulia Vântur, legătura neștiută cu un concurent de la Exatlon! Este vorba despre faimosul Cristi Geamăn

Puțini știu însă că Iulia Vântur nu a rupt de tot legăturile cu România. Dincolo de cele pe care le are, așa cum este firesc, cu familia ei, frumoasa blondină are o relație foarte bună cu Cristi Geamăn, unul dintre faimoșii de la Exatlon, din sezonul 2, și, totodată, unul dintre cei mai apreciați coregrafi din țara noastră.

Citeste si: Iulia Vântur, din nou lovită de necaz. Vedeta a mai pierdut o persoană dragă: „Maestra m-a învățat tot ce știu”

Citeste si: Iulia Vântur în doliu. Mesajul vedetei este cutremurător

Citeste si: Iulia Vântur, primele declarații despre sarcină: „Un dar de la Dumnezeu”

Iulia Vântur și Cristi Geamăn se întâlnesc prin intermediul internetului periodic

Iulia Vântur, legătura neștiută cu un concurent de la Exatlon! Iulia și Cristi Geamăn se întâlnesc periodic prin intermediul internetului, întrucât, fosta prezentatoare TV vrea să își păstreze o siluetă de felină, în ciuda pandemiei de coro navirus. Vântur nu merge la sală în India, ci preferă să se se mențină făcând exercițiile faimosului în timp real. Astfel, cei doi se antrenează și nu se sfiesc să arate și fanilor modul în care o fac, semn că relația lor de prietenie, dar și profesională este una puternică și de urmat pentru doritorii de mișcare.

Iulia Vântur, legătura neștiută cu un concurent de la Exatlon! Ce a făcut însă cu Salman Khan în urmă cu puțin timp

Iulia Vântur, legătura neștiută cu un concurent de la Exatlon! Nu știm dacă Salman Khan este la curent cu tot ce face Iulia, cert este că relația lor acum este una bună, și împreună fac lucruri de care sunt mândri. Iulia Vântur și Salman Khan formează un cuplu de câțiva ani de zile, iar frumoasa româncă a decis să se mute cu actorul de la Bollywood în India. Cei doi au fost mereu foarte discreți cu privire la relația lor și niciodată nu au dat prea multe detalii despre frumoasa lor poveste de dragoste. Recent, cei doi au fost surprinși pe rețelele de socializare în timp ce ajutau oamenii din localitatea în care stau. „A fost un ciclon puternic și am măturat tot din jur. A trebuit să facem curățenie după potop. Imaginile respective au fost postate de el pe contul lui de Instagram și noi doar am dat repost”, a clarificat Iulia Vântur, la Teo Show. În plus, cei doi au împărțit și au distribuit alimente pentru sătenii din satele vecine, deoarece resursele din India sunt puține în perioada pandemiei.