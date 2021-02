Surpriză uriașă pentru Jador la Survivor România. A primit mesaj de la fosta iubită Georgiana de Valentine’s Day. „Inimile noastre au rămas logodite”

In articol:

Faimoșii au luptat ca niciodată în meciul de comunicare din această săptămână la Survivor România. Fiind luna iubirii, miza jocului a fost mai valoroasă pentru că învingătorii primesc mesaje de la persoanele iubite.

Jador a primit un mesaj de la Georgiana la Survivor România

Deși nu mai formează un cuplu, Jador a primit de Valentine’s Day un mesaj de la fosta iubită Georgiana. Faimosul a început să plângă atunci când a văzut cine i-a scris câteva rânduri.

Tânăra i-a transmis că este mândră de evoluția lui în competiție și îl susține necondiționat. Mai mult, Georgiana face o afirmație emoționantă și spune că inimile lor sunt legate pentru totdeauna, deși nu mai sunt împreună. „Ionuț, pentru început vreau să-ți spun că sunt mândră de tine, de ambiția de care dai dovadă și de modul în care te descurci în competiție.

Jador la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sper să rămâi același om bun pe care l-am cunoscut. Știm amândoi care e situația dintre noi și în ce relații am rămas. Când ai plecat la Survivor, dar de acolodin toată situația asta, inimile noastre au rămas logodite pentru totdeuana. Ai grijă de tine și să rămâi acolo cât poți rezista. Te îmbrățișez, prietena ta de suflet”, i-a transmis Georgiana lui Jador.

Jador de la Survivor România, mesaj de la Georgiana[Sursa foto: Captură KANAL D]

Jador suferă după Georgiana, fosta lui iubită

Artistul a mărturisit că a acceptat să participe la Survivor România pentru a

încerca să o uite pe fosta lui iubită. El a dezvăluit în cel de-al doilea episod al emisiunii că încă nutrește sentimente puternice pentru Georgiana și că este singura femeie pe care a iubit-o cu adevărat.

„Am lăsat-o pe fosta mea. O iubesc la fel de mult că pe mama. M-am gândit puțin la ea, mi-a curs o lacrimă... Dar vreau să uit. Își bate joc de mine pentru că sunt om bun. Nu se gândea la mine, se gândea doar la ea. Nu se gândea că am nevoie de o femeie lângă mine, că eu muncesc atât de mult, muncesc cu nopțile.

Sincer, o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Nu se gândește la mine și la fericirea mea, ci doar la ea! Vreau să o uit neapărat. Am venit aici să o uit și să devin un om mai bun. O să fie că un post pentru mine, fix așa am gândit când am plecat de acasă”, dezvăluia Jador.