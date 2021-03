„Surprize, Surprize” ar fi putut continua, dar Andreea Marin nu a vrut să facă acest compromis: „Am decis să renunț din cauza...”

In articol:

Andrea Marin este una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din România. Emisiunea care a consacrat-o este „Surprize, Surprize”, pe care a prezentat-o timp de 9 ani și care a avut nu mai puțin de 18 sezoane, doborând de fiecare dată audiența.

Toată luema s-a întrebat ce a făcut-o pe jurnalistă să părăsească emisiunea, mai ales că era foarte apreciată de telespectatorii care aștepau cu sufletul la gură fiecare ediție. După mulți ani de la încheierea filmărilor, Andreea Marin a dat cărțile pe față și a spus tot adevărul despre plecarea ei de la emisiune.

Andreea Marin

Andreea Marin a dezvăluit adevăratul motivul pentru care a plecat de la „Surprize, Surprize”

Andreea Marin a intrat în televiziune la 19 ani, la TVR Iași. În 1999 a ajuns în atenția publicului, după ce a devenit „Zâna” celei mai apreciate emisiuni de la acea vreme „Surprize, suprize”, cu care a doborât recorduri de audență. După 9 ani de filmări, jurnalista a decis să renunțe la proiectul TV, pentru că era gravidă și își dorea să fie mamă cu normă întreaga pentru fiica ei, Violeta și să se împartă între job și copil.

„Eu am decis să renunț la Surprize, Surprize din cauza sarcinii. Fetița era în burtica destul de mare. Emisiunea ar fi continuat dacă aş fi acceptat, dar așteptasem atât de mult acest copil încât am decis să fiu mama full time. Am dus misiunea mea ca prezentator al unui program greu de televiziune, dar și de director al programului până în luna a opta. Abia mai urcam scările acelea de la emisiune. Am născut-o cu o săptămână înainte de termen pentru că prin decembrie am dansat de bucurie. Ar fi trebuit să se nască chiar de ziua mea. A fost o mare bucurie şi este până azi…”, a dezvăluit Andreea Marin, pentru un post de televiziune.

Andreea Marin, despre întânirea cu fiica ei: „Dacă închid ochii și acum îmi amintesc”

Violeta este o minune pentru vedetă. Aceasta a venit chiar la fix! Andreea Marin era pregătită să recurgă la medici și tratamente pentru a reuși să rămână gravidă, după ce i s-a sus că nu o poate face pe cale naturală. Mai mult, vedeta avusese înainte două sarcini extrauterine, iar abia a treia a fost cu noroc. Și acum își aduce aminte de primele momente în care și-a ținut fiica în brațe și nu regretă o clipă ce a sacrificat pentru a fi doar lângă copilul ei.

„Nu am trăit o emoție mai mare decât aceea în care am ţinut-o în brațe pentru prima oară. Dacă închid ochii și acum îmi amintesc. Am plâns din rărunchi. Iar ea plângea pentru că era înfometată. Am aşezat-o la sânul meu și am simțit instant o legătură extraordinară. Am adormit amândouă istovite. Am născut prin cezariană pentru că avusesem doua sarcină extrauterine înainte. Pentru că aveam două operații nu mai puteam naște natural. Mi-am revenit imediat, a doua zi mergeam cu ea în brațe”, a mai spus aceasta.