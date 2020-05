In articol:

Cand e finala “Survivor Romania" la Kanal D? Dupa patru luni in care a tinut cu inima la gura milioane de telespectatori, cu situatii de viata la limita, in care concurentii au evoluat pe traseele din Republica Dominicana, au legat aliante, au construit strategii, si-au arat trairile cele mai puternice in fata publicului, “Survivor Romania” se apropie de batalia finala, ce va stabili cine este marele castigator! Tensiunile devin tot mai puternice in concurs, concurentii dau totul pe trasee pentru a intra in posesia mult ravnitului trofeu “Survivor Romania” si a premiului in valoare de 250.000 de lei.

Toti concurentii au trecut printr-o serie de incercari, departe de toti cei dragi, de confortul casei, in conditii extrem de dificile, de multe ori confruntandu-se cu angoase, dar cu totii impulsionati de dorinta de a-si depasi limitele si a demonstra ca pot face fata oricarei provocari. Toti cei ramasi in concurs sunt niste invingatori, dupa ce au traversat o calatorie extraordinara de-a lungul careia s-au arata in fata publicului cu slabiciuni, bucurii, greseli sau gesturi emotionante.

Au mai ramas in competitie sase concurenti, caractere puternice,batalia finala se va da intre sportivi redutabili: Elena Ionescu, Cezar Juratoni, Emy Alupei, Lola Crudu, Emanuel Neagu si Iancu Sterp. Lola si Emanuel s-au calificat deja in finala in urma unei confruntari dramatice. Toti cei ramasi in concurs sunt nerabdatori sa ajunga in finala, asa cum nerabdatori sunt si telespectatorii sa afle deznodamantul unui reality captivant, care i-a tinut in fata micilor ecrane luni la rand.

Semifinalele ce vor da finalistii “Survivor Romania 2020” vor putea fi urmarite sambata, 23 mai, si duminica, 24 mai, la Kanal D.

Cand e finala “Survivor Romania 2020" la Kanal D? Cine va fi marele castigator al competitiei de supravietuire

Cand e finala “Survivor Romania" la Kanal D? Sambata, 30 mai, de la ora 20:00, desemnarea castigatorului “Survivor Romania” va avea loc in direct, la Kanal D, prin votul publicului!

"Mai e foarte putin pana vom afla castigatorul acestei competitii. Este impresionanta evolutia acestor concurenti, i-am urmarit de-a lungul timpului, in diverse ipostaze, i-am simtit cat efort depun pentru a se autodepasi. Ii respect pe toti si imi doresc sa castige cel care merita cel mai mult acest trofeu”, a declarat Dan Cruceru, prezentatorul show-ului.

Cand e finala “Survivor Romania" la Kanal D? Cine este Dan Cruceru, prezentatorul Survivor România

Simpaticul prezentator de la Survivor este căsătorit cu Cristina Pocora, cu care are și doi copii: o fetiță și un băiețel. Dan Cruceru a cunoscut-o pe soția lui, Cristina, pe vremea când lucra ca reporter iar domeniul lui de activitate era politica.

"Eram jurnalist in zona politicului si ne intersectam ocazional. In vara lui 2007, intr-o deplasare mai relaxata la mare, am reusit sa stam mai mult de vorba si sa ne dam seama ca ne completam. De abia prin toamna, insa, am reusit sa pun la punct un plan de a o convinge sa accepte o invitatie din partea mea la o cafea. A acceptat si, de atunci, n-a mai scapat de mine. Numai 38ca acum facem cu schimbul in privinta invitatiei la cafea", declara Dan Cruceru (38 de ani) într-un interviu pentru ziare.com. Nunta au făcut-o în 2009, în Spania, la Sevilla.

Prezentatorul Survivor Dan Cruceru este căsătorit cu Cristina Pocora și are doi copii: o fată și un băiat

Soția lui Dan Cruceru a fost deputat în Parlamentul României în legislaturile 2008-2012 și 2012-2016, potrivit wikipedia.

Dan Cruceru și soția lui, Cristina, au doi copii. Sophia Maria are 8 ani, iar frățiorul ei a venit pe lume în decembrie 2018.

„După 18 săptămâni în care am ţinut totul ascuns, a venit momentul să spunem. Aşteptăm al doilea copil. Eu am ştiut că ea este gravidă înaintea ei. A făcut un gest pe care de obicei nu îl face. Între noi doi... ne uitam la un film şi m-a pupat din senin. Şi eu i-am spus: 'du-te să îţi iei un test de sarcină că eşti gravidă'. Au trecut atâtea săptămâni şi am ţinut totul pentru noi”, spunea Dan Cruceru, prezentatorul Survivor România, când a dat vestea că va deveni tătic pentru a doua oară.

Citeste si: Mama lui Iancu Sterp, imagini incredibile din tinerețe! Cât de frumoasă era femeia și cât bine seamănă războinicul de la Survivor România cu ea

Primele declarații facute de Dan Cruceru inainte de inceperea competitiei Survivor Romania

Dan Cruceru era, la finele anului trecut, gata de aventura dominicana si de reintalnirea cu telespectatorii prin intgermediul super show-ului tv „Survivor Romania”.

„Sunt onorat sa fiu implicat intr-un reality iconic, de asemenea, foarte bucuros sa am parte de o experienta extraordinara, intr-un peisaj de o frumusete iesita din comun. Sunt nerabdator sa ii cunosc pe concurenti, vor avea parte de o competitie extrem de dura, pentru ca vor fi ca niste naufragiati in jungla din Republica Dominicana. Sa-ti construiesti singur adapost, sa iti procuri singur hrana din ceea ce iti ofera natura si sa nu ai parte de nimic din confortul cu care erai obisnuit, toate acestea mi se par niste adevarate pietre de incercare. La care se adauga imposibilitatea de a tine legatura cu familia, cu cei dragi. Telespectatorii vor avea parte de o competitie suta la suta reala, incarcata de dramatism, depasirea limitelor, camaraderie si dorinta de a fi cel mai bun”, a declarat, la vremea respectiva Dan Cruceru.

Cand e finala “Survivor Romania" la Kanal D? Cine va fi marele castigator? Ca sa aflati raspunsuri la aceste intrebari, nu pierdeti nicio editie a show-ului tv “Survivor Romania”, cea mai iubita competitie a momentului, urmarind in continuare, la Kanal D, o batalie unica ce imbina adrenalina sportului, puterea psihica si abilitatile de supravietuire in conditii extrem de dificile.