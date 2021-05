Survivor România 2021. Scandal în tabăra Faimoșilor. Raluca, gest necontrolat față de Culiță: ”Ce ești așa țărancă?”

In articol:

Culiță Sterp și Raluca Dumitru și-au aruncat cuvinte grele! Cei doi faimoși au provocat un scandal în toată regula în tabăra Faimoșilor. În timpul jocului pentru recompensă, cele două vedere au răbufnit, iar Raluca Dumitru a avut un gest total necontrolat la adresa cântărețului: i-a aruncat cu nisip în față! Culiță s-a supărat tare și i-a atras atenția imediat.

Culiță: Cea mai falsă persoană. Faimosul a ținut să-i spună colegei lui că este ”fake” și că toată lumea crede acest lucru despre ea.

După ce a auzit aceste cuvinte, Raluca i-a aruncat cu nisip în ochi coechipierului ei. " Esti singura persoana care imi spune ca sunt fake, ok?"/"Da? Ia, uite-i...Ce e asta, de ce esti asa taranca? Ce-i comportamentul asta de mahala, femeie?!"

Culiță Sterp și Raluca Dumitru[Sursa foto: Captură KANAL D]

Se pare că nici Cucu nu are o părere foarte bună despre Raluca Dumitru. Faimosul spune că vedeta este o bună informatoare și că tot se aude spune și-n altă parte, însă puțin deformat.

Cucu: Raluca este o informatoare foarte bună, ea tot timpul stă după copaci să asculte chestii și după aia să le spună puțin deformate. Adică face telefonul fără fir

Zanni: Cu Elena în alte chestii în care s-au mai întâmplat discutii de amenintari...e, când a făcut Stefan, n-a mai fost.

Cucu: Sunt neasumati.

Maria și Albert[Sursa foto: Captură KANAL D]

Maria și Albert de la Războinici, surprinși în tandrețuri

Maria și Albert pare că se înețeleg de minune, însă Adelina crede că ”războinica” se dă bine pe lângă tânăr, pentru că el a ieșit favoritul publicului de multe ori.

Adelina: Simbioza asta dintre ei funcționează. Adică Maria stă liniștită că Albert n-o s-o voteze, Albert are și el pe cineva acolo seara lângă el.

Albert: Cred că încearcă și ea un mic conflict cu mine, pentru că eu sunt favoritul publicului si eu am cea mai mare putere din partea publicului.