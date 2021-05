Survivor România 27 mai 2021. Petrecere spectaculoasă de unificare în Dominicană. Cum s-au distrat Faimoșii și Războinicii: Zanni, concert spontan pe insulă

In articol:

Echipele de la Survivor România se vor unifica în această săptămână.

Survivor România 27 mai 2021. Se unesc echipele la Survivor România

După patru luni și jumătate de competiție, Faimoși și Războinicii trec într-o etapă nouă în Dominicană și vor locui împreună în același camp.

În ediția de joi, 27 mai 2021, Faimoșii și Războinicii au parte de o super petrecere, care a fost anunțată de prezentatorul emisiunii la finalul săptămânii precedente. „Urmează săptămâna unificării. O etapă nouă, o etapă în care veți începe ziua cu jocuri surpiză. Jocuri care o să vă stimuleze diferit față de ce s-a întâmplat până acum. Veți avea ocazia să faceți o serie de lucruri după care tânjiți atât de mult și e vorba despre acele lucruri esențiale, însă veți face duș. Vă veți spăla părul, spălat pe dinți și toată suita de îngrijire corporală. La Survivor vine la momentul unificării ”, anunța Dan Pavel.

Petrecere de unificare la Survivor România 2021

Schimbarea este uriașă pentru Faimoși și Războinicii, iar Andrei Dascălu a rămas mut de uimire când a văzut-o pe Maria Chițu aranjată din cap până-n picioare. „ Wow! Tu ești Maria de la Războinici?”, i-a spus concurentul.

Maria Chițu de la Războinici

Raluca Dumitru a mărturisit că pregătirile i-au amintit de România. „ Mă simt exact cum sunt acasă și mă pregătesc pentru o petrecere alături de cei dragi”, a declarat Faimoasa.

Raluca Dumitru

Faimoșii și Războinicii fac noi alianțe la Survivor România după unificare

Mulți dintre concurenți profită de momentele de socializare pentru a face noi alianțe în competiția Survivor România.

Zanni: Ține-ți prietenii aproape și dușmanii și mai aproape!

Raluca Dumitru: Acum vorbim, acum ne iubim, acum ne jucăm, acum ne certăm!

Zanni și Culiță Sterp, concert spontan la Survivor România

Distracție mare în Dominicană, unde Zanni și Culiță Sterp au simțit să urce pe scenă și să cânte pentru colegii lor.

Cucu a fost eliminat de la Survivor România 2021

Ultimul concurent care a părăsit competiția din Dominicană este Cucu de la Faimoși. El a intrat în cursa pentru eliminare alături de Culiță Sterp și Sebastian Chitoșcă și primit cele mai puține voturi din partea publicului Survivor România.

Cucu nu a avut șansa să petreacă alături de colegii săi și regretă că nu a ajuns mai departe în concurs. „Mă bucur că am stat cu acești aomeni frumoși timp de o lună. Îmi pare rău că nu am reușit să ajung până spre final. Probabil aveam mai multe șasnse să vin de la început. Atât am rezistat, mă bucur că v-am cunoscut. Îmi pare rău că în punctul ăsta important trebuie să vă părăsesc. Mi-am întrecut limitele. Am reușit să stau timp de o lună ca un boschetar, toți suntem boschetari că stăm în cocioabe. Mă bucur că vor merge la hotel. O să-i susțin pe toți. Îi iubesc pe toți. Cel mai bun să câștige”, spunea Cucu înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.