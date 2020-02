Elena Ionescu este pusă la zid de colegii care cred că ea nu știe să joace în echipă și face totul ca să fie doar în favoarea ei. Concurenta de la Survivor este foarte afectată de vorbele colegilor ei și s-a retras alături de Asiana pentru a discuta situația.

Elena de la Survivor România i s-a confesat Asianei și i-a spus tot ce are pe suflet, în legătură cu fiecare concurent care s-a comportat urât cu ea. La rândul ei, Asiana i-a dat dreptate Elenei și spune că și ea a observat comportamentul colegilor.

„Efectiv încerc să nu mai am niciun fel de treabă să nu mă mai bag în discuții, ă nu mai alimentez nimic. Mi-ar plăcea să fie oameni care să-mi spună în față dacă au ceva de spus, nu în plin consiliu, fără niciun argument. Mi s-a părut foarte urât ce s-a întâmplat. Ghiță este un om extraordinar pe teren... 'dar are un caracter zero, a continuat Asiana.'”, a spus Elena Ionescu la Survivor România.

Ce spune Asiana Peng despre certurile dintre Elena Ionescu și ceilalți Faimoși

Asiana Peng este cea mai mică concurentă din competiția Survivor, motiv pentru care faimoasa crede că va fi eliminată.

„Mă tot gândeam așa, noi suntem foarte puține fete, Ana este de puțin timp aici, pe ea nu o putem include. Grațiela s-a făcut foarte apropiată de băieți. Când vine vorba de joacă se joacă doar cu ei. Aseara, imediat după consiliu, m-am dus la ea și i-am spus: Grațiela, eu te-am votat pentru că am mers după criterii de traseu. A încercat într-un fel sau altul să mă voteze, eu explicându-i clar că nu am nimic personal cu ea. Este clar că usor usor vor să mă elimine. Sper să nu le dau această ocazie. Sper să pot să le mai arăt o dată potențialul.”, a spus Asiana Peng, în cadrul emisiunii Survivor România.

Asiana spune că Faimoșii o acuză pe nedrept pe Elena și a realizat aceste aspecte singură. Acesta este și motivul pentru care s-a dus la Elena și a stat de vorbă cu ea. În plus, Asiana o consideră un exemplu demn de urmat pe Elena Ionescu.

, a mai adăugat Asiana Peng.