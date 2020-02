Echipa Faimoșilor va trebui să trimită cel puțin trei nominalizări în fața publicului, pentru nominalizare. Echipa Roșie se întrunește pentru a patra oară într-un consiliu de eliminare. Cei doi Faimoși care au imunitate sunt: Cezar și Ana, fiecare va nominaliza câte un coleg pentru eliminare.

În timp ce votau, Andrei din echipa Războinicilor a spus către unul din colegii lui că ”Nu mai pot cu atâta falsitate”, referindu-se la echipa Faimoșilor.

Bogdan, Elena și Asiana, propuși către eliminare

Cel trimis către public, în urma votului, este Bogdan, care a avut patru voturi din partea colegilor.

Bogdan Vlădău: ”Nu este o surpriză. Competențele mele sportive nu m-au ajutat pe traseu”.

Elena Ionescu a fost propunerea Anei, care are imunitate, către eliminare: ”Dacă n-o puneam eu pe foaie, o votau colegii mei. Noi am discutat înainte”. Cezar Juratoni a propus-o pe Asiana Peng. (Citeste si: Cine a castigat jocul individual pentru imunitate! Misiune grea pentru invingatori: vor alege nominalizarile pentru eliminare!)

Ghiță a început să se certe cu Elena

Ghiță a criticat-o pe Elena: „Vocea ei mă irită! Mi se pare prea mult atititudinea ei față de grup și față de mine”. Elena l-a rugat pe Ghiță să explice ce i-a făcut personal sau echipei, spunând că este șocată de cum a reacționat.

Propunerea Elenei pentru eliminare, motiv de ceartă între Faimoși și Războinici

Cele două tabere au avut o discuție în contradictoriu cu privire la eliminarea Elenei. Războinicii i-au criticat pe Faimoși că au propus-o pe Elena pentru eliminare, cu argumentul că ea este o jucătoare foarte bună, care aduce puncte.