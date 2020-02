Remus a părăsit competiția Survivor România cu lacrimi în ochi, dar nu înainte de a da cărțile pe față. Concurentul din Republica Dominicană a spus a fost nominalizat spre eliminare de colegii săi pentru că în ultima vreme nu a mai vrut să ia parte la strategiile lor de joc.

Citeste si: Ana Maria Pal de la Survivor România, amenințată cu bătaia și pușcăria! Ce s-a întâmplat după ce Daily Mail a scris despre capul în gură aplicat lui Andrei

Citeste si: Primele declarații ale tatălui Războinicului Andrei Ciobanu, de la „Survivor România”, despre povestea de dragoste înfiripată între Andrei și Karina: „Adevăratele caractere se cunosc în situații extreme”

Survivor România! Remus a fost eliminat din competiție și a dat de pământ cu Războinicii înainte de a pleca: „Este un joc individual care se joacă și în echipă”

Remus nu a putut pleca înainte de le spune colegilor din echipa Războinicilor că ei nu lucrează în echipă, ci individual. Colegii au fost surprinși total de cuvintele pe care le-a spus concurentul din echipa Războinicilor.

„Strategia mea de până acum a fost să fac parte din grup, să țin cont de părerea tuturor și să iau parte la anumite lucruri de care nu am fost mândru. Am decis că nu mă mai caracterizează, nu reprezintă motivul pentru care am venit aici. Este un joc individual care se joacă și în echipă. Legat de joc și în campus am putut să fac maximul pe care am putut să îl fac.

, a spus Remus, când a aflat că va pleca acasă.