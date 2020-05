Dupa patru luni in care a tinut cu inima la gura milioane de telespectatori, cu situatii de viata la limita, in care concurentii au evoluat pe traseele din Republica Dominicana, au legat aliante, au construit strategii, si-au arat trairile cele mai puternice in fata publicului, “Survivor Romania” se apropie de batalia finala, ce va da marele castigator! Tensiunile devin tot mai puternice in concurs, concurentii dau totul pe trasee pentru a intra in posesia mult ravnitului trofeu “Survivor Romania” si a premiului in valoare de 250.000 de lei.

Toti concurentii au trecut printr-o serie de incercari, departe de toti cei dragi, de confortul casei, in conditii extrem de dificile, de multe ori confruntandu-se cu angoase, dar cu totii impulsionati de dorinta de a-si depasi limitele si a demonstra ca pot face fata oricarei provocari. Toti cei ramasi in concurs sunt niste invingatori, dupa ce au traversat o calatorie extraordinara de-a lungul careia s-au arata in fata publicului cu slabiciuni, bucurii, greseli sau gesturi emotionante.

Au mai ramas in competitie sase concurenti, caractere puternice, sportivi redutabili: Elena Ionescu, Cezar Juratoni, Emy Alupei, Lola Crudu, Emanuel Neagu si Iancu Sterp. Lola si Emanuel s-au calificat deja in finala in urma unei confruntari dramatice. Toti cei ramasi in concurs sunt nerabdatori sa ajunga in finala, asa cum nerabdatori sunt si telespectatorii sa afle deznodamantul unui reality captivant, care i-a tinut in fata micilor ecrane luni la rand.

Semifinalele ce vor da finalistii “Survivor Romania” vor putea fi urmarite sambata, 23 mai, si duminica, 24 mai, la Kanal D.

Sambata, 30 mai, de la ora 20:00, desemnarea castigatorului “Survivor Romania” va avea loc in direct, la Kanal D, prin votul publicului!

Nu pierdeti in continuare “Survivor Romania”, cea mai iubita competitie a momentului, urmarind in continuare, la Kanal D, o batalie unica ce imbina adrenalina sportului, puterea psihica si abilitatile de supravietuire in conditii extrem de dificile.