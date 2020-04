In articol:

Suspansul a luat sfârșit! Competiția Asia Express a fost câștigată de echipa formată din Răzvan Fodor și Sorin Bontea. În finală, ei au luptat pentru marele premiu împotriva lui Speak și a Ștefaniei.

Fanii au fost nerăbdători să afle cine sunt marii câștigători, iar în mediul online au apărut tot felul de speculații legate de echipa de pe locul 1.

Ambele echipe au luptat pentru a ajunge pe primul loc, dar numai una a câștigat. Răzvan Fodor și Sorin Bontea nu numai că au plecat acasă cu marele premiu de 30.000 de eură, cei doi și-au format o prietenie strânsă.

Motivul pentru care, de când s-a întors din Asia, Răzvan Fodor poartă cu el o injecție cu adrenalină

Răzvan Fodor a fost concurent într-un show extrem în Asia, acolo unde a partcipat la probe dificile, deși este bolnav de astm.

Puțină lumea știa înainte de aventura în Asia că Răzvan Fodor suferă de astm, o boală care poate avea consecințe grave, dacă nu e ținută sub control. ”Știți ce înseamnă să simți că ți se blochează aerul în plămâni, că nu poți să-l dai afară?”, a povestit Răzvan Fodor despre boala sa.

Actorul în vârstă de 44 de ani a făcut echipă în asia cu Sorin Bontea, care l-a ajutat să treacă peste toate momentele dificile. Însă,Fodor a povestit cum a fost pregătit pentru boala sa în Asia.

”Mi s-a garantat că afecțiunea mea va fi ținută sub control. Aveam un medic care ar fi ajuns la noi în maximum o jumătate de oră, indiferent unde eram. Mi s-a dat o injecție cu adrenalină pe care o aveam tot timpul la mine. Mai aveam în bagaj, două pufuri, alte medicamente și un spray pe care-l ținea Sorin la el. Dacă intram într-o piață cu flori trebuia să am grijă să-mi dau cu spray, dacă intram în praf, îmi doream să mi se spună dinainte dacă era o probă care implica praf, pentru a-mi lua medicamentele din timp. Am ținut-o sub control (n. Red. Boala), dar m-a ajutat faptul că știam că am la mine injecția aceea cu adrenalină, pe care o am și acum cu mine”, a povestit recent Răzvan Fodor într-o emisiune tv.